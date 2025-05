Robert Francis Prevost a élu pape le 8 mai 2025 sous le nom de Léon XIV. Image: keystone

Le pape Léon XIV a deux parents célèbres

Dans la famille de Léon XIV, il n'y a pas que lui qui soit célèbre. Des généalogistes retracent avec ardeur l'histoire de ses ancêtres et ils ont fait des découvertes intéressantes.

Depuis presque deux semaines, l'Eglise catholique a un nouveau chef: le pape Léon XIV. Et depuis la nomination de cet homme de 69 ans, le monde entier s'intéresse à lui.

Les experts français de l'entreprise Geneanet ont remonté la lignée du nouveau pape jusqu'en 1415. Ils ont découvert des éléments intéressants. Robert Francis Prevost, de son nom civil, a ainsi deux parents célèbres.

Il s'agit d'une part de la légende du football Eric Cantona, qui serait un cousin au 12e degré. Le Français de 58 ans a notamment joué pour Manchester United et s'est illustré, outre ses performances exceptionnelles, par son comportement pas très chrétien. Notamment en donnant un coup de pied de kung-fu à un supporter. Son lien avec le Saint-Père remonte à 1566, par l'intermédiaire du couple Bertrand Negrel et Louise Jean.

L'ex-footballeur Eric Cantona serait un lointain cousin de Léon XIV. Image: keystone

D'autre part, Léon XIV est relié à la famille d'Albert Camus. Né en 1913 en Algérie et décédé en 1960 en France, Camus a écrit L'étranger et La Peste. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1957. Il est le cousin au quatorzième degré du pape, d'après les spécialistes de Geneanet. Leur lien remonte à 1501, année du mariage de Jeanne Bouis et Jean Negrel.

L'écrivain Albert Camus en 1957. Image: imago stock&people

Les actes d'immigration de 1940 des grands-parents du pape ont notamment été passés en revue. On a ainsi pu déterminer que le grand-père de Léon XIV était né en 1876 en Sicile. Sa grand-mère était, elle, originaire du Havre, en France. Tous deux ont migré aux Etats-Unis bien avant 1940. Ils ont néanmoins dû s'enregistrer auprès des autorités en vertu d'une nouvelle loi.

Geneanet appartient à l'entreprise Ancestry et dispose de l'une des plus grandes bases de données en matière de généalogies. Plusieurs milliards de personnes y sont répertoriées, ce qui permet d'établir des filiations jusqu'au Moyen-Age.

Traduit et adapté par Valentine Zenker