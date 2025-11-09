larges éclaircies
DE | FR
burger
International
Paris

Shein au BHV: 50'000 visiteurs malgré la polémique

Shein au BHV: 50'000 visiteurs malgré la polémique

Malgré le scandale autour de la vente de produits illicites sur sa plateforme, l’ouverture de la première boutique permanente de Shein au BHV de Paris a attiré plus de 50'000 visiteurs en quelques jours.
09.11.2025, 21:4009.11.2025, 21:40
Manifestation le 10 octobre 2025 contre l&#039;ouverture du magasin Shein au BHV Marais.
Manifestation le 10 octobre 2025 contre l'ouverture du magasin Shein au BHV Marais.Image: www.imago-images.de

La boutique Shein du grand magasin BHV à Paris, dont l'inauguration mercredi s'est faite en plein scandale autour de la plateforme asiatique, a accueilli «plus de 50'000 visiteurs», a annoncé dimanche Frédéric Merlin, patron de la société possédant le BHV.

L'ouverture du premier magasin pérenne de la plateforme au monde a suscité l'émoi en France après la vente en ligne sur la plateforme de Shein de poupées sexuelles ressemblant à des fillettes, ainsi que d'armes de catégorie A.

Après avoir supprimé de son site tous les produits illicites, Shein échappe pour l'heure à une suspension en France, mais reste «sous surveillance rapprochée» du gouvernement et toujours sous le coup de procédures judiciaires.

Commentaire
Trump joue les empereurs romains

Concernant la plateforme de vente en ligne, un nouveau point de situation est prévu la semaine prochaine à la demande du Premier ministre français Sébastien Lecornu, alors que le ministère de l'Intérieur a saisi vendredi le tribunal judiciaire de Paris pour «faire cesser les graves dommages à l'ordre public causés par les défaillances répétées de Shein».

Le patron du BHV s'est quant à lui félicité de la fréquentation de la boutique Shein, plateforme fondée en 2012 en Chine et désormais basée à Singapour, et régulièrement accusée de pollution environnementale et de conditions de travail indignes.

«En quelques jours, plus de 50'000 visiteurs sont venus découvrir la première capsule Shein au BHV»
Frédéric Merlin

45 euros

Il a fait état d'«un panier moyen de 45 euros» pour les clients, et affirmé que «près de 15% d'entre eux ont poursuivi leurs achats dans les autres rayons» du grand magasin situé dans le centre de Paris, en face de l'hôtel de ville.

Le dirigeant a également dit vouloir «élargir la capsule avec une offre homme plus complète, un espace enfant, une gamme de robes plus large et des basiques plus accessibles pour répondre à tous les styles de vie». (dal/afp)

Thèmes
(Reportage) Les images de la Garde suisse au Vatican
1 / 28
(Reportage) Les images de la Garde suisse au Vatican
source: josé r. martinez
partager sur Facebookpartager sur X
- Le but de Luis Diaz (Bayern) contre Union Berlin
Video: twitter
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Cet athlète «suisse» gagne plus que Federer, Xhaka et Josi réunis
Je me suis approché de la frontière russe et j'ai eu des problèmes
Notre reporter de guerre s’est rendu dans la faille de Suwalki et y a fait plusieurs découvertes inattendues. Véritable cauchemar de l'Otan, cette zone s'étend sur 100 kilomètres entre la Lituanie, la Pologne et la Lettonie.
Suwalki paraît endormie. La ville du nord-est de la Pologne se trouve sur l’axe terrestre stratégique reliant l’Europe centrale aux pays baltes, entre l’enclave russe de Kaliningrad et l’Etat satellite de Moscou, la Biélorussie.
L’article