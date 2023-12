image: getty et twitter, montage: watson

Un institut prestigieux prouve que les Parisiens sont des peine-à-jouir

La très critiquée Anne Hidalgo, maire d'une capitale française qui serait supposément dégueulasse, a reçu le prix des «Visionnaires du développement urbain» pour avoir fait de Paris une «ville agréable à vivre». Et toc!

Team watson

En voilà une belle et féroce revanche. Critiquée et harcelée quotidiennement, accusée d'avoir volontairement et profondément dénaturé la ville de Paris, Anne Hidalgo a été applaudie à l'international. L'Urban Land Institute vient de décerner à la maire de la capitale française le prix des «Visionnaires du développement urbain». En anglais, ça sonne encore mieux: «Paris Mayor Anne Hidalgo Named Winner of 2023 ULI Prize For Visionaries in Urban Development».

Cette récompense est considérée comme l'«honneur le plus prestigieux et le plus respecté de la communauté mondiale de l'utilisation des terres et du développement».

En d'autres termes... «Paris est désormais une ville plus saine, plus inclusive et plus agréable à vivre» Selon les mots de Diane Hoskins, coprésidente de l'Urban Land Institute

Décerné chaque année depuis les années trente par le prestigieux institut basé à Washington, ce prix a voulu, cette fois, couronner la capitale «Quart d'heure». Comprenez, Paris serait parvenue à devenir «la ville des proximités», où l’on trouve «tout ce qui est nécessaire à quinze minutes de chez soi». Un projet cher à Anne Hidalgo, dans lequel on trouve également la volonté de réduire la «dépendance des Parisiens à la voiture».

En revanche, les Parisiens n'ont toujours pas réussi à se libérer de la dépendance à la grogne continuelle.

Car cette gratification à l'international jure avec la frustration et l'aigreur des habitants de la Ville lumière. Rappelez-vous, sous le hashtag #SaccageParis, les bruyants détracteurs d'Anne Hidalgo se défoulent constamment sur ses choix, ses décisions et ses actions qui rendraient la capitale invivable. On parle d'une ville dégueulasse, mal organisée, mal agencée, mal entretenue, etc...

L'un des plus fervents ennemis de la maire (pourtant deux fois brillamment réélue) n'a évidemment pas pu s'empêcher de réagir à l'annonce de ce prix. Il se fait appeler Enzo Morel sur X, il est l'un des principaux contributeurs du «mouvement citoyen» #SaccageParis et passe littéralement toute la sainte journée à se moquer personnellement d'Anne Hidalgo.

La principale intéressée s'est contentée de se dire «profondément honorée de recevoir cette reconnaissance de la part de l'Urban Land Institute» qui «salue les efforts collectifs qui ont propulsé Paris vers un paysage urbain plus inclusif, résilient et durable».

On rappelle que la (très) malheureuse candidate à l'élection présidentielle de 2022 a récemment quitté la plateforme X, qu'elle considère comme un «vaste égout mondial», bourré de «comptes anonymes alimentés par des fermes à trolls».

Récemment épinglée pour ses notes de frais concernant un voyage à Tahiti, la maire de Paris avait grandement besoin d'une prestigieuse reconnaissance mondiale, elle qui s'apprête à accueillir tous les meilleurs athlètes de la planète l'année prochaine, dans le cadres des JO d'été 2024.