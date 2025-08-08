Image: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Arménie et Azerbaïdjan s'engagent à cesser tout conflit selon Trump

La maison blanche accueillait ce vendredi les dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan pour signer «une paix permanente» selon Donald Trump.

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'étaient engagés à instaurer une paix permanente, alors qu'il accueillait à la Maison Blanche les dirigeants des deux pays du Caucase du Sud, qui se livrent une guerre depuis des décennies.

«L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'engagent à mettre fin à tous les combats pour toujours, à ouvrir le commerce, les voyages et les relations diplomatiques, et à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre», a affirmé M. Trump, qui a également annoncé la levée des restrictions sur la coopération militaire entre les Etats-Unis et Bakou. (ats/cru)