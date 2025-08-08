Arménie et Azerbaïdjan s'engagent à cesser tout conflit selon Trump

Image: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
La maison blanche accueillait ce vendredi les dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan pour signer «une paix permanente» selon Donald Trump.
Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'étaient engagés à instaurer une paix permanente, alors qu'il accueillait à la Maison Blanche les dirigeants des deux pays du Caucase du Sud, qui se livrent une guerre depuis des décennies.
«L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'engagent à mettre fin à tous les combats pour toujours, à ouvrir le commerce, les voyages et les relations diplomatiques, et à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre», a affirmé M. Trump, qui a également annoncé la levée des restrictions sur la coopération militaire entre les Etats-Unis et Bakou. (ats/cru)
