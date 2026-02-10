ciel couvert
TikTok utilisé pour diffuser de la propagande terroriste

Le parquet néerlandais a arrêté quinze individus, dont quatre mineurs, accusés d'inciter au terrorisme en diffusant de la propagande de l’État islamique sur TikTok. L'enquête pourrait mener à d’autres arrestations.
10.02.2026, 16:1610.02.2026, 16:16
Le mineur bless
Aux Pays-Bas, quinze arrestations pour incitation au terrorisme après diffusion de propagande de l’Etat islamique sur TikTokKeystone

Le parquet néerlandais a annoncé mardi avoir arrêté quinze individus accusés d'«incitation au terrorisme» via la distribution sur le réseau social TikTok de propagande de l'organisation Etat islamique.

L'enquête qui a mené aux arrestations a débuté en août 2025, lorsque la police de La Haye a découvert un compte TikTok diffusant «de la propagande de l'Etat islamique sous-titrée en néerlandais». «Les publications comprenaient des appels à rejoindre le combat et la glorifications du martyre», a expliqué le parquet dans un communiqué.

«Les publications du compte étaient suivies par d'autres comptes qui étaient impliqués de diverses manières dans l'édition et la diffusion de la propagande de l'Etat islamique.»
Le parquet

Certaines de ces publications ont été vues plus de 100'000 fois sur TikTok, ont affirmé les autorités.

Les quinze suspects, dont quatre sont mineurs, ont été placés en détention dans différents endroits des Pays-Bas. Treize d'entre eux sont de nationalité syrienne tandis que les quatre autres sont néerlandais.

La police a indiqué qu'elle continuerait à enquêter dans le cadre de cette enquête «à grande échelle» et qu'elle n'excluait pas d'autres arrestations. (dal/ats/afp)

