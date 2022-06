Arrestations de 3 terroristes islamistes suisses présumés

3 Suisses soupçonnés de terrorisme islamiste arrêtés

Ils sont soupçonnés de soutenir l’Etat islamique ou d’y participer. Ils ont été interpellés, lundi soir.

Plusieurs arrestations et perquisitions ont eu lieu en Suisse et en Allemagne, lundi soir, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Quatre personnes sont soupçonnées de soutenir l'Etat islamique ou d'y participer.

L'opération s'est déroulée conjointement et simultanément dans les cantons de Zurich, Lucerne, Saint-Gall ainsi qu'en Allemagne, a précisé, mardi, le Ministère public de la Confédération (MPC). En Suisse, trois personnes ont été arrêtées et sept perquisitions effectuées, tandis qu’en Allemagne, il y a eu une arrestation et il a été procédé à une perquisition.

Les trois personnes arrêtées en Suisse sont deux Suisses de 20 et 26 ans, ainsi qu'un mineur. Elles étaient liées entre elles ainsi qu'à la personne arrêtée en Allemagne par les autorités allemandes. C'est pourquoi les perquisitions et les arrestations ont eu lieu simultanément. (jah/ats)