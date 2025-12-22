larges éclaircies-1°
DE | FR
burger
International
Pays-Bas

Pays-Bas: Une voiture fait plusieurs blessés lors d'un défilé de Noël

epaselect epa12609171 A damaged car in a field at the scene of an accident on the Elburgerweg in Nunspeet, the Netherlands, 22 December 2025. According to police, a car drove into a group of people in ...
De nombreux services d'urgence ont été dépêchés sur les lieux de l'accident.Keystone

Pays-Bas: Une voiture fait plusieurs blessés lors d'un défilé de Noël

Une automobiliste de 56 ans a fait neuf blessés, dont trois graves, en fonçant dans une foule lors d'un défilé de Noël à Nunspeet, une petite commune au nord des Pays-Bas.
22.12.2025, 21:3522.12.2025, 21:39

Au moins neuf personnes ont été blessées lorsqu'une voiture a foncé dans un groupe de piétons à Nunspeet, selon la police au média De Telegraaf. Trois d'entre elles sont dans un état grave.

La conductrice, une femme de 56 ans originaire de la région, a été légèrement blessée. Si l'enquête est toujours en cours, aucun acte criminel ne semble être en cause. La police privilégie pour le moment la thèse de l'accident.

«A la première vue, cela ne ressemble pas (à une attaque) délibérée, mais nous enquêtons toujours»
La police, sur X

D’après la chaîne de télévision publique néerlandaise NOS, l’accident s’est produit sur l’Elburgerweg.

epa12609172 Emergency services work at the scene of an accident on the Elburgerweg in Nunspeet, the Netherlands, 22 December 2025. According to police, a car drove into a group of people injuring at l ...
Trois hélicoptères de secours ont également été dépêchés à Nunspeet.Keystone

Le défilé lumineux, l'Elburg Light Tour, a lieu chaque année dans les environs et passe par quatre villages, dont celui de Nunspeet. L'accident a contraint les organisateurs à annuler cette étape, selon un communiqué sur Facebook.

«Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles», a déclaré sur X Rob Jetten, qui est en passe de devenir le prochain Premier ministre du pays. «Une immense gratitude et un immense respect aux services d'urgence qui mettent tout en oeuvre pour fournir les meilleurs soins possibles.» (mbr)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Cet Allemand détient la plus grand collection de boules à neige au monde
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici le général russe tué dans une explosion à Moscou
Le lieutenant-général Fanil Sarvarov, chef du département de la formation opérationnelle au sein de l'état-major russe, est mort dans l'explosion d'une voiture ce lundi. L'Ukraine n'a pas commenté dans l'immédiat.
Un général de l'état-major russe a été tué lundi dans l'explosion d'une voiture à Moscou, nouvel assassinat présumé d'un haut gradé qui intervient au lendemain de discussions aux États-Unis sur le plan américain ambitionnant de mettre fin à la guerre en Ukraine.
L’article