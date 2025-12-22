De nombreux services d'urgence ont été dépêchés sur les lieux de l'accident. Keystone

Pays-Bas: Une voiture fait plusieurs blessés lors d'un défilé de Noël

Une automobiliste de 56 ans a fait neuf blessés, dont trois graves, en fonçant dans une foule lors d'un défilé de Noël à Nunspeet, une petite commune au nord des Pays-Bas.

Au moins neuf personnes ont été blessées lorsqu'une voiture a foncé dans un groupe de piétons à Nunspeet, selon la police au média De Telegraaf. Trois d'entre elles sont dans un état grave.

La conductrice, une femme de 56 ans originaire de la région, a été légèrement blessée. Si l'enquête est toujours en cours, aucun acte criminel ne semble être en cause. La police privilégie pour le moment la thèse de l'accident.

«A la première vue, cela ne ressemble pas (à une attaque) délibérée, mais nous enquêtons toujours» La police, sur X

D’après la chaîne de télévision publique néerlandaise NOS, l’accident s’est produit sur l’Elburgerweg.

Trois hélicoptères de secours ont également été dépêchés à Nunspeet. Keystone

Le défilé lumineux, l'Elburg Light Tour, a lieu chaque année dans les environs et passe par quatre villages, dont celui de Nunspeet. L'accident a contraint les organisateurs à annuler cette étape, selon un communiqué sur Facebook.

«Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles», a déclaré sur X Rob Jetten, qui est en passe de devenir le prochain Premier ministre du pays. «Une immense gratitude et un immense respect aux services d'urgence qui mettent tout en oeuvre pour fournir les meilleurs soins possibles.» (mbr)