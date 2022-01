Le chanteur Omarion est surtout connu pour avoir été le leader d'un groupe de r&b américain très célèbre dans les années 2000, «B2K». Image: twitter

Ce chanteur américain en a un peu marre de se faire appeler... Omicron

Depuis que le variant Omicron a fait surface aux Etats-Unis, de nombreux internautes semblent le confondre avec le prénom Omarion. Ce qui fait bien rire le principal intéressé.

Heureusement qu'il a beaucoup d'humour! L'artiste R&B Omarion, surtout connu pour avoir été le leader du groupe américain «B2K» - très populaire dans les années 2000 - a entendu toutes les blagues au sujet de la similarité entre son prénom et le variant Omicron. Encore mieux, il les assume et il vient même de mettre tout ceci en scène sur TikTok... dans une vidéo hilarante, qui commence ainsi:

«Bonjour, je m'appelle Omarion. Je suis un artiste, pas un variant du Covid-19. Si vous me croisez dans la rue, sachez que vous n'avez pas besoin de vous isoler pendant 5 jours.»

Dans un deuxième vidéo publiée sur TikTok, l'homme de 37 ans poursuit encore un peu plus l'auto-dérision, comme le rapporte Variety:

«Même s'il est important de ne pas me toucher et de garder vos distances, vous n'avez pas besoin d'un test négatif pour danser sur ma musique»

La série de trois vidéo est rapidement devenue virale, amassant plus de 100 000 vues chacune. Les clips humoristiques ont ensuite fait leur chemin sur les plateformes Twitter, Facebook et Instagram du chanteur, qui affiche tout de même 4 millions de followers sur IG.

Et l'anecdote la plus drôle dans toute cette histoire? Omarion a déjà eu une affaire de confusion de nom! C'était en 2000, en raison du nom de son groupe: «B2K». Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, comme aujourd'hui, mais dans de nombreux médias et sur des chats ou autres blogs (reBonjour, Myspace ou MSN Messenger), on confondait «B2K» avec «Y2K», une abréviation de l'an 2000 en anglais.

«La dernière fois que j'ai dû faire ça, c'était en 2000, quand tout le monde a confondu Y2K et B2K» Omarion