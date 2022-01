«Absoluter Albtraum»: Crew meckert über Adele

Mit ihrer Bühnendesignerin Esmeralda Devlin soll es ebenfalls kriseln. Die Sängerin sei mit dem aufwendigen Design nicht zufrieden und soll Devlin die Meinung gegeigt haben. «Es gab keine klaren Vorgaben, was Adele sich für die Show wünscht, denn sie hat immer wieder Veränderungen an der Produktion vorgenommen», erzählt eine Quelle der britischen Zeitung «The Sun».

Adele, die schon öfters Auftritte abgesagt hat, soll zudem Stimmprobleme und Lampenfieber gehabt haben, was ihren Stresslevel ebenfalls in die Höhe schnellen liess.

Die Vorbereitungen zu den Konzerten seien «ein absoluter Albtraum» gewesen, so Crewmitglieder. Die 33-Jährige sollte gut drei Monate im Caesar's Palace auftreten. Dort habe sie eine völlig neue Soundanlage und neue Videomonitore verlangt. Zum Vergleich: Über die PA, die in der Konzerthalle hängt, haben auch schon Madonna , Celine Dion oder Mariah Carey gesungen. Zudem soll sie absolut modern und leistungsstark sein.

Für Künstler ist eine sogenannte Residenz in der Casino-Stadt ein Ritterschlag. Doch unter Tränen musste die «Hello»-Interpretin ihren Fans kurz vor Beginn bekanntgeben, dass diese «Weekends with Adele»-Gigs nicht stattfinden werden.

Seit Adele ihre Karriere mit dem Album «19» und den Singles «Chasing Pavements» und «Hometown Glory» begann, zählt sie zu den ganz Grossen im Musikgeschäft. Auch ihr aktuelles Album «30», welches im November 2021 erschien, war trotz der späten Veröffentlichung eine der am besten verkauften Platten des Jahres. Diesen Erfolg wollte die Britin mit einigen Shows in Las Vegas feiern.

