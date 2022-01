«Bob Saget était un comédien qu'on adorait et qui repoussait les limites. Il va nous manquer», a salué la chaîne de télévision Comedy Central sur son compte Twitter . (ats/jch)

La Fête à la maison, diffusée de 1987 à 1995, a fait l'objet d'une suite sur Netflix entre 2016 et 2020, se concentrant sur l'une des filles, DJ Tanner.

«La police a été appelée au Ritz-Carlton Orlando au sujet d'un homme inconscient dans une chambre d'hôtel et l'homme a été identifié comme étant Robert Saget et déclaré décédé sur place. Aucun signe d'acte criminel ou de consommation de drogue n'a été trouvé.»

Le comédien américain Bob Saget, connu pour son rôle dans la sitcom des années 1980-90 «La Fête à la maison», a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel en Floride, a annoncé, dimanche, la police locale. L'acteur américain était marié à Kelly Rizzo et avait trois filles.

Bob Saget, 65 ans, a connu la célébrité en incarnant Danny Tanner, père veuf de trois filles, dont les jumelles jouées par les soeurs Mary-Kate et Ashley Olsen.

