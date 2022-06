People

«C'était un zoo»: l'avocate d'Amber Heard flingue le tribunal et le jury

Elaine Bredehoft, l'avocate d'Amber Heard, s'est exprimée pour la première fois au lendemain du verdict du procès pour diffamation dans l'émission américaine Today. Selon elle, le jury a été influencé par l'opinion publique.

L'avocate d'Amber Heard s'exprime pour la première fois au lendemain du verdict sur l'émission Today. Image: youtube

Elaine Bredehoft a représenté Amber Heard dans son procès pour diffamation contre Johnny Depp. Son camp a perdu l'affaire et elle s'en prend maintenant violemment au tribunal et au jury dans une interview au Today Show jeudi.

Procès américain vs procès anglais

Pour rappel, un premier procès pour diffamation a eu lieu en 2020, à Londres, contre le média The Sun. Ce dernier avait diffusé l'édito de l'actrice dans lequel elle accusait Johnny Depp de violences conjugales. Dans ce procès – que Johnny Depp a perdu – plusieurs preuves à l'encontre de l'acteur avaient pu être utilisées, contrairement au procès américain. C'est ce qu'Elaine Bredehoft estime injuste. Selon elle, les jurés n'ont pas eu accès à toutes les preuves.

Selon Elaine Bredehoft, les premiers mots d'Amber Heard suite au verdict ont été pour toutes ces femmes victimes de violences conjugales pour lesquelles elle est «désolée».

«La première chose qu'elle m'a dite a été "je suis désolée pour toutes ces femmes"» Elaine Bredehoft au Today

Mais le jury n'a pas été épargné non plus. La lutte pour la justice a également eu lieu en dehors du tribunal et sur les réseaux sociaux notamment. Là, les fans de Johnny Depp auraient tout fait pour «diaboliser Amber Heard». En effet, l'opinion publique s'est très vite rangée du côté de Johnny Depp.

Le jury a été influencé selon Elaine Bredehoft

Il a été demandé aux jurés de se baser uniquement sur les faits, les témoignages et les preuves apportées pendant le procès. Mais l'avocate d'Amber est convaincue du contraire. Selon elle, impossible de passer à côté de l'ampleur médiatique qu'a pris le procès et le jury a forcément été influencé.

«Ils rentraient chez eux tous les soirs, ont de la famille, des amis. Nous avons eu une pause de dix jours au milieu du procès. Comment n'ont-ils pas pu voir tout ça?» Elaine Bredehoft

Vidéo: watson

Amber Heard ne peut «en aucun cas» réunir la somme qu'elle doit à Johnny Depp

Avec la diffusion en direct, le procès s'est transformé en un spectacle, «comme dans un zoo», a-t-elle dit. L'avocate se serait opposée dès le début à une retransmission, en vain. Mais en raison de toutes ces «erreurs», Amber Heard a parfaitement le droit de faire appel du jugement, affirme Bredehoft.

Seulement voilà, l'actrice doit d'abord réunir la somme qu'elle doit à Johnny Depp, soit 10 millions de dollars. A la question de savoir si Heard peut réunir une telle somme, son avocate répond: «En aucun cas». Selon la loi américaine, elle doit d'abord verser cet argent comme caution avant de pouvoir faire appel. Les options de l'actrice s'amenuisent. (leo)

Traduit et adapté de l'allemand par sia