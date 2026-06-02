Un camion-citerne russe en feu. Des images faisant état d'attaques ukrainiennes contre les voies d'approvisionnement russes ont été publiées sur les réseaux sociaux. Image: x.com / OSINT

L'Ukraine fait mal à la Russie avec son opération «Logistic Lockdown»

L'Ukraine tente d'affaiblir les troupes russes au front grâce à une nouvelle tactique. Pour ce faire, elle frappe loin derrière la ligne de front.

Thomas Wanhoff / t-online

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L'Ukraine cherche à interrompre le ravitaillement des troupes de Poutine par une nouvelle opération. Baptisée «Logistic Lockdown», cette initiative prend pour cible les voies d'approvisionnement du Kremlin, y compris en territoire russe.

Le ministre ukrainien de la défense, Mykhaïlo Fedorov, a indiqué sur Facebook:

«Ces derniers mois, nous avons quadruplé la destruction de la logistique ennemie, des entrepôts, des équipements, des postes de commandement et des voies d'approvisionnement en profondeur opérationnelle. Un schéma se dessine déjà dans les tableaux de bord: plus la logistique russe est détruite, moins il y a d'actions offensives au front.»

L'objectif est d'accroître la pression sur les troupes russes au point de les empêcher de mener des attaques au front.

La 412ᵉ brigade Némésis des forces de drones de l'armée ukrainienne a indiqué mardi dans un communiqué que la route P-280 menant vers la Crimée est actuellement la cible d'une offensive concentrée.

Des unités ukrainiennes et l'état-major ont publié sur les réseaux sociaux des dizaines de vidéos présentées comme des frappes contre des véhicules de transport russes. Une route située à 100 kilomètres du front a notamment été prise pour cible. Les images montrent des véhicules en flammes, bien que certains aient pu poursuivre leur route.

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Le ministre ukrainien de la défense, Mykhaïlo Fedorov a ordonné des frappes contre les convois de ravitaillement russes. (Photo d'archive) Keystone

Une tactique qui fait déjà ses preuves

Les frappes contre les lignes d'approvisionnement sont également rendues possibles par des attaques contre la défense antiaérienne russe. Le commandant du 7ᵉ bataillon de l'unité ukrainienne «Magyar's Birds» (une unité spécialisée dans la guerre par drones), dont le nom de guerre est Topot, a expliqué au magazine américain Politico:

«Depuis le début du printemps, des frappes à moyenne portée ont neutralisé la défense antiaérienne russe dans la région, ce qui nous a permis d'atteindre n'importe quel point dans les territoires temporairement occupés.»

Il est désormais possible d'atteindre les voies de transport en une heure. Topot poursuit:

«Nous ne rendons pas seulement les déplacements plus difficiles, nous les interdisons purement et simplement sur toutes les routes des territoires temporairement occupés.»

Kiev a dégagé cinq milliards de hryvnias (environ 88,5 millions de francs) pour acquérir des moyens modernes destinés aux frappes à moyenne portée. Mykhaïlo Fedorov a précisé:

«Les fonds sont alloués aux groupes les plus performants, spécialisés dans la lutte contre l'ennemi en profondeur et qui obtiennent les meilleurs résultats dans ce domaine.»

Sur Telegram, des blogueurs militaires russes ont signalé une multiplication des frappes ukrainiennes contre les voies d'approvisionnement russes. Le blogueur Oko Gora souligne:

«Outre les attaques contre les principales routes de ravitaillement, des frappes sont désormais enregistrées sur d'autres routes en direction du front. On y recense actuellement 78 frappes et véhicules calcinés.»

Un affaiblissement palpable des forces russes

L'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) observe lui aussi des perturbations dans le ravitaillement russe. Dans le sud de l'Ukraine, Kiev parvient à entraver la logistique russe. L'ISW a analysé:

«Au printemps 2026, les forces ukrainiennes ont lancé une offensive concertée pour interrompre les liaisons terrestres russes et la logistique ferroviaire dans les oblasts occupés de Donetsk, Zaporijjia et Kherson, ce qui affaiblit les capacités de combat russes et facilite l'avancée ukrainienne dans cette zone.»

L'Ukraine recourt à plusieurs moyens pour couper les troupes russes de leur ravitaillement. Outre les frappes contre les convois, des infrastructures, telles que des terminaux pétroliers et des dépôts d'armes sont également attaquées.

La production pétrolière russe a d'ores et déjà considérablement diminué sous l'effet des bombardements de drones ukrainiens. L'agence de presse Reuters a rapporté le 25 mai que la raffinerie de pétrole de Syzran, en Russie (est de Moscou), avait totalement cessé ses activités après l'attaque de drones ukrainiens des 20 et 21 mai.