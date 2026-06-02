assez dégagé13°
DE | FR
burger
International
Russie

Cette opération de l'Ukraine fait mal aux troupes de Poutine

Un camion-citerne russe en feu. Des images faisant état d&#039;attaques présumées contre les voies d&#039;approvisionnement russes sont publiées sur les réseaux sociaux.
Un camion-citerne russe en feu. Des images faisant état d'attaques ukrainiennes contre les voies d'approvisionnement russes ont été publiées sur les réseaux sociaux.Image: x.com / OSINT

L'Ukraine fait mal à la Russie avec son opération «Logistic Lockdown»

L'Ukraine tente d'affaiblir les troupes russes au front grâce à une nouvelle tactique. Pour ce faire, elle frappe loin derrière la ligne de front.
02.06.2026, 05:3502.06.2026, 05:35
Thomas Wanhoff / t-online
Un article de
t-online

L'Ukraine cherche à interrompre le ravitaillement des troupes de Poutine par une nouvelle opération. Baptisée «Logistic Lockdown», cette initiative prend pour cible les voies d'approvisionnement du Kremlin, y compris en territoire russe.

Le ministre ukrainien de la défense, Mykhaïlo Fedorov, a indiqué sur Facebook:

«Ces derniers mois, nous avons quadruplé la destruction de la logistique ennemie, des entrepôts, des équipements, des postes de commandement et des voies d'approvisionnement en profondeur opérationnelle. Un schéma se dessine déjà dans les tableaux de bord: plus la logistique russe est détruite, moins il y a d'actions offensives au front.»

L'objectif est d'accroître la pression sur les troupes russes au point de les empêcher de mener des attaques au front.

La 412ᵉ brigade Némésis des forces de drones de l'armée ukrainienne a indiqué mardi dans un communiqué que la route P-280 menant vers la Crimée est actuellement la cible d'une offensive concentrée.

L'immensité de la Russie se retourne contre Poutine

Des unités ukrainiennes et l'état-major ont publié sur les réseaux sociaux des dizaines de vidéos présentées comme des frappes contre des véhicules de transport russes. Une route située à 100 kilomètres du front a notamment été prise pour cible. Les images montrent des véhicules en flammes, bien que certains aient pu poursuivre leur route.

👉 L'actu en direct sur la guerre en Ukraine, c'est ici

epa12947837 A handout photo made available by the Ukrainian Presidential Press Service shows Ukraine&#039;s Defence Minister Mykhailo Fedorov attending the Ukrainian President Volodymyr Zelensky and G ...
Le ministre ukrainien de la défense, Mykhaïlo Fedorov a ordonné des frappes contre les convois de ravitaillement russes. (Photo d'archive)Keystone

Une tactique qui fait déjà ses preuves

Les frappes contre les lignes d'approvisionnement sont également rendues possibles par des attaques contre la défense antiaérienne russe. Le commandant du 7ᵉ bataillon de l'unité ukrainienne «Magyar's Birds» (une unité spécialisée dans la guerre par drones), dont le nom de guerre est Topot, a expliqué au magazine américain Politico:

«Depuis le début du printemps, des frappes à moyenne portée ont neutralisé la défense antiaérienne russe dans la région, ce qui nous a permis d'atteindre n'importe quel point dans les territoires temporairement occupés.»

Il est désormais possible d'atteindre les voies de transport en une heure. Topot poursuit:

«Nous ne rendons pas seulement les déplacements plus difficiles, nous les interdisons purement et simplement sur toutes les routes des territoires temporairement occupés.»

Kiev a dégagé cinq milliards de hryvnias (environ 88,5 millions de francs) pour acquérir des moyens modernes destinés aux frappes à moyenne portée. Mykhaïlo Fedorov a précisé:

«Les fonds sont alloués aux groupes les plus performants, spécialisés dans la lutte contre l'ennemi en profondeur et qui obtiennent les meilleurs résultats dans ce domaine.»
Kiev reçoit des jets «particulièrement adaptés», mais a un autre problème

Sur Telegram, des blogueurs militaires russes ont signalé une multiplication des frappes ukrainiennes contre les voies d'approvisionnement russes. Le blogueur Oko Gora souligne:

«Outre les attaques contre les principales routes de ravitaillement, des frappes sont désormais enregistrées sur d'autres routes en direction du front. On y recense actuellement 78 frappes et véhicules calcinés.»

Un affaiblissement palpable des forces russes

L'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) observe lui aussi des perturbations dans le ravitaillement russe. Dans le sud de l'Ukraine, Kiev parvient à entraver la logistique russe. L'ISW a analysé:

«Au printemps 2026, les forces ukrainiennes ont lancé une offensive concertée pour interrompre les liaisons terrestres russes et la logistique ferroviaire dans les oblasts occupés de Donetsk, Zaporijjia et Kherson, ce qui affaiblit les capacités de combat russes et facilite l'avancée ukrainienne dans cette zone.»

L'Ukraine recourt à plusieurs moyens pour couper les troupes russes de leur ravitaillement. Outre les frappes contre les convois, des infrastructures, telles que des terminaux pétroliers et des dépôts d'armes sont également attaquées.

Comment le ministre star de Zelensky bouleverse l’armée ukrainienne

La production pétrolière russe a d'ores et déjà considérablement diminué sous l'effet des bombardements de drones ukrainiens. L'agence de presse Reuters a rapporté le 25 mai que la raffinerie de pétrole de Syzran, en Russie (est de Moscou), avait totalement cessé ses activités après l'attaque de drones ukrainiens des 20 et 21 mai.

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
Zelensky promet de réparer un oléoduc qui fournit en pétrole russe la Hongrie
5
Zelensky promet de réparer un oléoduc qui fournit en pétrole russe la Hongrie
de Team watson
Ces drones français ont «abattu des Shahed russes en Ukraine»
Ces drones français ont «abattu des Shahed russes en Ukraine»
de Alexandre Cudré
Ce que la chute d'Orban va changer pour l'Ukraine
Ce que la chute d'Orban va changer pour l'Ukraine
de Camille CAMDESSUS
L’Ukraine aurait réalisé une percée majeure inédite
L’Ukraine aurait réalisé une percée majeure inédite
«Il faut frapper»: ces trois pays de l'Otan sont menacés par la Russie
«Il faut frapper»: ces trois pays de l'Otan sont menacés par la Russie
Cette avancée de Zelensky «irrite» Moscou
Cette avancée de Zelensky «irrite» Moscou
de Maria KOSTENKO, kiev
Thèmes
Plus d'images de véhicules russes détruits en Ukraine
1 / 13
Plus d'images de véhicules russes détruits en Ukraine
Une partie d'un char russe endommagé dans le village de Mala Rohan, près de Kharkiv, en Ukraine, le 13 mai 2022.
source: sda / sergey kozlov
partager sur Facebookpartager sur X
Les drones ukrainiens attaquent depuis des camions civils
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les Etats-Unis tuent trois trafiquants lors d'une nouvelle frappe
Washington poursuit son offensive contre le narcotrafic en mer. Une nouvelle frappe menée samedi dans l'est du Pacifique a visé un bateau suspect et fait trois morts, selon l'armée américaine.
L'armée américaine a mené samedi une nouvelle frappe contre une embarcation de trafiquants de drogue présumés dans le Pacifique. Elle a tué trois hommes durant cette opération, ont indiqué des responsables.
L’article