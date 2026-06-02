L'Ukraine fait mal à la Russie avec son opération «Logistic Lockdown»
L'Ukraine cherche à interrompre le ravitaillement des troupes de Poutine par une nouvelle opération. Baptisée «Logistic Lockdown», cette initiative prend pour cible les voies d'approvisionnement du Kremlin, y compris en territoire russe.
Le ministre ukrainien de la défense, Mykhaïlo Fedorov, a indiqué sur Facebook:
L'objectif est d'accroître la pression sur les troupes russes au point de les empêcher de mener des attaques au front.
La 412ᵉ brigade Némésis des forces de drones de l'armée ukrainienne a indiqué mardi dans un communiqué que la route P-280 menant vers la Crimée est actuellement la cible d'une offensive concentrée.
Des unités ukrainiennes et l'état-major ont publié sur les réseaux sociaux des dizaines de vidéos présentées comme des frappes contre des véhicules de transport russes. Une route située à 100 kilomètres du front a notamment été prise pour cible. Les images montrent des véhicules en flammes, bien que certains aient pu poursuivre leur route.
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Une tactique qui fait déjà ses preuves
Les frappes contre les lignes d'approvisionnement sont également rendues possibles par des attaques contre la défense antiaérienne russe. Le commandant du 7ᵉ bataillon de l'unité ukrainienne «Magyar's Birds» (une unité spécialisée dans la guerre par drones), dont le nom de guerre est Topot, a expliqué au magazine américain Politico:
Il est désormais possible d'atteindre les voies de transport en une heure. Topot poursuit:
Kiev a dégagé cinq milliards de hryvnias (environ 88,5 millions de francs) pour acquérir des moyens modernes destinés aux frappes à moyenne portée. Mykhaïlo Fedorov a précisé:
Sur Telegram, des blogueurs militaires russes ont signalé une multiplication des frappes ukrainiennes contre les voies d'approvisionnement russes. Le blogueur Oko Gora souligne:
Defense Minister Fedorov announced that Ukraine is launching a "logistics lockdown" program for the Russian army and scaling up strikes behind enemy lines. The program involves scaling up middle-strike attacks against Russian logistics, warehouses, hardware, and command posts in… pic.twitter.com/LeH39whZUy— WarTranslated (@wartranslated) May 27, 2026
Un affaiblissement palpable des forces russes
L'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) observe lui aussi des perturbations dans le ravitaillement russe. Dans le sud de l'Ukraine, Kiev parvient à entraver la logistique russe. L'ISW a analysé:
L'Ukraine recourt à plusieurs moyens pour couper les troupes russes de leur ravitaillement. Outre les frappes contre les convois, des infrastructures, telles que des terminaux pétroliers et des dépôts d'armes sont également attaquées.
La production pétrolière russe a d'ores et déjà considérablement diminué sous l'effet des bombardements de drones ukrainiens. L'agence de presse Reuters a rapporté le 25 mai que la raffinerie de pétrole de Syzran, en Russie (est de Moscou), avait totalement cessé ses activités après l'attaque de drones ukrainiens des 20 et 21 mai.