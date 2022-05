Depps Anwältin, Camille Vasquez. treibt Amber Heard in die Enge

Video: watson

«Miss Heard, das war nicht meine Frage» – Depps Anwältin treibt Heard in die Enge

Nach einer zehntägigen Unterbrechung ging der Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard in die nächste Runde. Bei dem Verfahren beschuldigt sich das Ex-Paar gegenseitig der häuslichen Gewalt.

Nach einem langen Hin und Her zwischen Depps Anwältin Camille Vasquez und Amber Heard über den Unterschied zwischen «Versprechen» und «Spenden» gab Heard zu, sich nicht an ihre Scheidungsvereinbarung gehalten zu haben: Diese lautete, sieben Millionen US-Dollar an die Menschenrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) und das Kinderkrankenhaus in Los Angeles zu spenden. Das Kreuzverhör im Video:

