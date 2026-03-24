«Le papa de l'Amérique» déchu est condamné à payer 19 millions

Un tribunal californien a condamné Bill Cosby à verser 19 millions de dollars à une femme l’accusant de l’avoir droguée et agressée sexuellement en 1972.

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Bill Cosby condamné, une affaire d’agression vieille de 50 ans. Keystone

Un tribunal de Californie a condamné lundi Bill Cosby, gloire déchue de la télévision américaine, à verser plus de 19 millions de dollars de dommages et intérêts à une femme. Cette dernière l'a accusé d'agression sexuelle.

Cette décision au civil, rendue au troisième jour des délibérations, vient alourdir le dossier de l'acteur de 88 ans, accusé par des dizaines de femmes d'être un prédateur sexuel.

Que s'est-il passé?

Lors de l'audience à Santa Monica, il a été rapporté comment le comédien a drogué en 1972 Donna Motsinger, aujourd'hui âgée de 84 ans, en glissant dans son verre de vin ce qu'elle pensait être un simple comprimé d'aspirine.

Après avoir perdu connaissance, celle qui travaillait en tant que serveuse affirme s'être réveillée chez elle, vêtue uniquement de ses sous-vêtements. La plainte indique:

«Elle savait qu'elle avait été droguée et violée par Bill Cosby»

L'affaire a été jugée dans le même tribunal où, en 2022, un jury avait condamné Bill Cosby à verser 500 000 dollars de dommages et intérêts à Judy Huth après avoir conclu qu'il l'avait agressée sexuellement en 1975 alors qu'elle n'avait que 16 ans.

On en parlait ici 👇 50 ans après, l'acteur Bill Cosby reconnu coupable d'agression sexuelle

Autrefois surnommé «le papa de l'Amérique» pour son rôle de père dans «Cosby Show», une série télévisée à succès diffusée de 1984 à 1992, l'acteur avait été incarcéré en Pennsylvanie en 2018 pour avoir drogué et agressé sexuellement une femme dans une autre affaire pénale. Il avait été libéré en 2021 après l'annulation de sa condamnation pour vice de procédure. (jah/ats)