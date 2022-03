Image: Shutterstock

Will Smith proteste à sa manière contre les nouvelles lois en Géorgie

De nouvelles lois, en défaveur du vote des personnes noires dans l'Etat de Géorgie, viennent d'entrer en vigueur. En guise de protestation, l'acteur américain Will Smith annule le tournage de son film dans cet Etat.

Le Géorgie a récemment décrété de nouvelles lois qui empêcheraient de nombreux afro-américains de pouvoir voter dans de bonnes conditions. Pour montrer leur désaccord, des réalisateurs et des acteurs américains, dont Will Smith, décident d'annuler le tournage de leurs productions dans cet Etat. Cette décision va tout de même coûter 15 millions de dollars (équivalent en francs suisses) à l'acteur et la production.

#NoMoreFilmingInGeorgia: le nom du hashtag qui se diffuse en ce moment sur les réseaux sociaux, pour contrer les mesures prises par le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp. Cet Etat est très prisé pour les tournages de films et séries à grands budgets. D'ailleurs, chaque année, l'industrie du film génère plus de 10 milliards (équivalent en francs suisses) de revenus pour la Géorgie.

Arrêter le boycott

Certains politiciens demandent l'arrêt de ce boycott, de la part de l'industrie du film. Pour eux, l'annulation des tournage fait du mal aux personnes de la classe pauvre et moyenne, mettant en péril leur emploi et augmentant le racisme ambiant.

(jch)