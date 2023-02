Agé de 54 ans, Pierre Palmade a souvent reconnu qu'il avait de nombreux démons, liés à la drogue et l'alcool. Image: Instagram

Accident de Pierre Palmade: un couple aurait filmé les deux fuyards

Pierre Palmade a été victime d'un grave accident de la route dans la soirée de vendredi. Une vingtaine de policiers ont été mobilisés pour fouiller le logement de l'artiste dimanche. Une vidéo filmée par caméra embarquée est également entre les mains de la justice.

Le domicile de Pierre Palmade à Cély-en-Bière, en Seine-et-Marne, a été perquisitionné dimanche, deux jours après le grave accident de la route qui a impliqué l'humoriste, testé positif à la cocaïne.

Entamée dans la matinée, la perquisition a pris fin dans l'après-midi, selon la même source, confirmant une information du Parisien.

Femme enceinte

L'accident a eu lieu vendredi vers 19h00 sur la D372, au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne.

«Des premières investigations réalisées, il résultait qu'un véhicule conduit par l'humoriste Pierre Palmade serait venu percuter de face un véhicule circulant en sens inverse qui transportait un homme et une femme enceinte, ainsi qu'un enfant âgé de six ans», a relaté Jean-Michel Bourlès, le procureur de Melun. «Un troisième véhicule serait venu percuter celui de cette famille, dans le cadre d'un suraccident», a-t-il ajouté.

Le procureur a en outre indiqué que la femme enceinte a perdu son enfant.

Le comédien et metteur en scène de 54 ans a été grièvement atteint lors de l'accident, mais ses jours ne sont plus en danger. Pierre Palmade avait été admis la veille «dans un état grave à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre» et «placé en service de réanimation», selon ses proches.

Deux passagers en fuite et une vidéo

Des témoins ont rapporté que deux passagers âgés d'une vingtaine d'années de la voiture de Pierre Palmade avaient pris la fuite après la collision. Des investigations sont en cours pour confirmer leur présence au moment de l'accident, a précisé le parquet de Melun.

Selon les informations du média français bfmtv, un couple qui se trouvait sur les lieux de l'accident a transmis à la justice une vidéo filmée par caméra embarquée. La police tentera d'exploiter cette vidéo, afin d'identifier les deux personnes en fuite depuis l'accident.

Testé positif

Le procureur de la République de Melun a annoncé samedi que l'humoriste avait été testé positif à la cocaïne:

«Les analyses toxicologiques ont mis en évidence que Pierre Palmade conduisait sous l'emprise de produits stupéfiants (cocaïne)» Jean-Michel Bourlès, procureur de la République de Melun

Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants.

Visage familier

Père de toute une génération d'humoristes, Pierre Palmade s'est imposé comme une figure du one-man-show et du théâtre privé. Il est un visage familier du petit écran et a tourné au cinéma dans une douzaine de films.

Avec son regard exorbité, son profil pointu, sa silhouette toute en jambes et en bras, il a conquis un large public, enchaînant les succès avec ses seul-en-scène, ses pièces de boulevard («Si c'était à refaire», «Pierre et Fils», «Le Comique») et des records d'audience à la télévision («Les Fugueuses», «Le grand restaurant»).

Au sortir du premier confinement, il était retourné sur la scène du Théâtre du Marais à Paris pour y jouer «Assume, bordel !». Un écho à sa propre vie, lui qui n'a jamais caché son long trajet vers l'acceptation de son homosexualité.

(ats/jch)