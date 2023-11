Timothée Chalamet a fait un bide sur les réseaux sociaux avec son sketch lors du Saturday Night Live samedi. Image: instagram/montage: ana simoes

Timothée Chalamet n'aurait pas dû parler du Hamas

L'acteur franco-américain a mentionné l'organisation terroriste dans une blague jugée de mauvais goût par les internautes.

Alors que Timothée Chalamet présentait le Saturday Night Life (SNL) pour la deuxième fois, l'acteur et nouveau petit-ami de miss Jenner nous a graciés d'un sketch à l'humour dont seul lui à le secret. Si la majorité du numéro a été bien accueilli par le public, une partie du spectacle a créé le malaise sur les réseaux sociaux. En cause? Une vanne sur le Hamas.

Une blague sur le Hamas

Dans ce sketch, Timothée Chalamet incarne un musicien sur le point de mettre fin à ses jours en sautant du haut d'un immeuble. Trois jeunes – le groupe d'humoristes – viennent alors à sa rencontre et tentent de l'en dissuader en lui demandant ce à quoi il tient le plus. «Ma musique, ça doit être ma musique», répond alors Timothée. On apprend ensuite que l'acteur fait partie d'un groupe: Hamas.

Vidéo: twitter

«Vous allez le partager sur Instagram?» Timothée Chalamet

«Non mec, je vais pas partager une chanson du Hamas sur Instagram» Martin Herlihy de Please Don’t Destroy.

Et là, c'est le flop. Pour les internautes en tout cas, la blague n'est pas tombée à pic.

Un sujet «pris à la légère»

Sur X, anciennement Twitter, les internautes n'ont pas été tendres avec le chouchou d'Hollywood. A l'instar de ces tweets, la majorité des internautes pensent ce sketch malvenu à l'heure où des milliers de personnes perdent la vie chaque jour à Gaza. D'autant plus lorsque l'on sait que le père de l'acteur travaillait pour l'Unicef, comme le souligne encore un autre internaute.

«Il était surprenant de voir un acteur talentueux, connu pour interpréter des rôles sensibles et complexes, des émotions humaines, et dont le père travaillait dans une organisation comme l'Unicef, prendre ce sujet à la légère...»

Une blague jugée d'autant plus maladroite après le discours d'ouverture de l'émission de Pete Davidson où, au nom du SNL, s'enorgueillissait d'un monologue ouvert sur leurs sentiments à l'égard des «personnes touchées par le conflit israélo-palestinien.»