Presley Gerber, le fils de Cindy Crawford, est mort soudainement
Cindy Crawford est en deuil. Son fils Presley Gerber est mort, à seulement 27 ans. Un porte-parole de la mannequin superstar l’a confirmé auprès de CNN. Ce dernier a déclaré:
Les causes du décès du jeune homme restent pour l’heure inconnues. Selon le média TMZ, Presley Gerber se trouvait dans un centre de désintoxication au moment de sa mort.
Presley Gerber était l’un des deux enfants de Cindy Crawford et de son mari, l’entrepreneur Rande Gerber. Né en 1999 en Californie, il travaillait depuis son plus jeune âge comme mannequin, à l’instar de sa sœur Kaia.
Son dernier post sur Instagram date d'il y a 6 semaines
A seulement 16 ans, il défilait déjà pour la marque italienne Moschino. Il a ensuite travaillé pour d’autres grands noms de la mode, notamment Dolce & Gabbana, Burberry, Ralph Lauren et Calvin Klein.
Ces dernières années, Presley Gerber a été régulièrement confronté à des troubles psychiques et à des problèmes d’addiction. En 2019, il avait été interpellé alors qu’il conduisait en état d’ivresse, ce qui lui avait valu une condamnation à trois ans de probation.
Son tatouage sur le visage avait également fait les gros titres en 2020. Gerber s’était fait tatouer «MISSUNDERSTOOD», soit «incompris» en français. Il avait ensuite confirmé sur Instagram qu’il s’était senti incompris toute sa vie.
Plus récemment, il avait tenté de parler ouvertement de ses difficultés. Sur les réseaux sociaux, il publiait notamment régulièrement des vidéos accompagnées de la légende «Mental Health Mondays» (les lundis de la santé mentale), afin d’aborder des sujets liés à la santé mentale.
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Outre son compte Instagram, il avait aussi évoqué ses troubles psychiques dans plusieurs podcasts. (dal/dab)