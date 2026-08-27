Un nouveau nepo-baby vient de décrocher un contrat faramineux.

Le fils de Britney Spears est déjà courtisé par le monde de la mode

Après le fils de Will Smith ou la fille de Cindy Crawford, c'est au tour de l'un des deux rejetons de Britney Spears de faire parler de lui. A 19 ans seulement, Jayden James Federline enchaîne déjà les défilés à Paris et les campagnes beauté pour de grandes marques.

Plus de «Divertissement»

Dans le monde des Nepo-babies, tout va très vite. Un shooting, une apparition sur petit écran, et voilà qu'ils sont susceptibles d'être propulsés comme tête d'un prestigieux défilé ou comme égérie d'une marque. C'est le cas pour le rejeton de la pop star Britney Spears.

Jayden James Federline, le fils cadet que la chanteuse a eu avec Kevin Federline, est désormais la nouvelle coqueluche du secteur de la mode et de la beauté. Après avoir été préservé du public durant plusieurs années, le jeune homme de 19 ans s'impose petit à petit sur le devant de la scène - suivant le pas de nombreux enfants de stars, à l'instar de Lily-Rose Depp, Kaia Gerber ou encore Jaden Smith.

Cette ascension intervient dans un contexte d'apaisement familial, si l'on en croit Voici: alors qu'il a longtemps été en rupture avec sa mère, une situation accentuée par les prises de parole régulières de son père au sujet du mal-être de Jayden James et de son frère Sean Preston, les liens se seraient progressivement «reconstruits».

Le 8 janvier, la chanteuse aux publications parfois erratiques avait d'ailleurs partagé une photo aux côtés de son deuxième garçon, concrétisant ainsi leurs retrouvailles après trois années de distance, sans qu'aucun détail ne permette toutefois d'affirmer qu'une réconciliation a eu lieu avec son fils aîné.

Sur le plan professionnel, Jayden James a déjà accès aux plus hautes sphères du monde de la beauté. Son visage a été choisi pour faire la couverture exclusive de MACzine, la publication numérique relancée par l'enseigne M.A.C Cosmetics. Pour ce projet, il prend la pose vêtu d'une veste en cuir noir sur un fond bleu électrique, afin d'assurer la promotion d'un spray fixateur (ce truc qui fait «pschitt-pschitt» et qu'on applique lors de sa dernière étape de routine make-up).

Le fils de Britney est déjà l'égérie d'une marque. source: Instagram

La marque américaine le présente officiellement comme un «talent émergent aux multiples facettes», mettant en avant sa sensibilité artistique et son magnétisme devant les objectifs.

Dans une interview pour MACzine, le mannequin et musicien en herbe se présente - l'occasion de constater que l'héritier de Britney ne manque pas de confiance en lui, et est très à l'aise devant une caméra:

Cette nomination comme ambassadeur fait suite à une prestation remarquée lors de la Fashion Week de Paris. Le 26 juin, Jayden James avait arpenté le podium du défilé homme printemps-été 2027 de la marque Vetements, organisé dans un parking souterrain de la capitale. Il y défilait aux côtés de son frère Sean Preston, âgé de 20 ans.

Jayden a fait ses débuts lors de la Fashion Week.

Tandis que l'aîné portait un look officewear déstructuré, le cadet s'était distingué par un style grunge aux accents western. Un look qui lui a valu une large diffusion sur les réseaux sociaux.

Reste à voir si le jeune homme saura transformer ce coup de pouce en une véritable carrière, ou si l'industrie de la mode passera au nepo-baby suivant dès la prochaine saison. Après tout, dans ce milieu, les portes s'ouvrent très vite… mais la lumière s'éteint tout aussi rapidement.

(jod)