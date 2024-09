En 2021, les Etats-Unis avaient inculpé Apollo Quiboloy pour exploitation sexuelle de jeunes filles et jeunes femmes. Keystone

Les Philippines ne veulent pas extrader le «fils de Dieu»

Le président philippin a affirmé que son pays n'envisage pas d'extrader Apollo Quiboloy, un pasteur recherché par les Etats-Unis pour agressions sexuelles et «fils de Dieu» autoproclamé.

Plus de «International»

Les Philippines «n'envisagent pas» à ce stade d'extrader Apollo Quiboloy, un pasteur philippin recherché par les Etats-Unis pour agressions sexuelles d'enfants et de jeunes femmes, a déclaré lundi le président Ferdinand Marcos. Le suspect, «fils de Dieu» autoproclamé, a été arrêté après une chasse à l'homme.

Apollo Quiboloy, qui était le conseiller spirituel de l'ancien président Rodrigo Duterte, a fondé aux Philippines la secte nommée Royaume de Jésus-Christ (KOJC). Il a été appréhendé avec quatre membres de sa secte au siège de l'organisation dans la ville de Davao (sud), après des négociations entre ses représentants, la police et l'armée.

«A l'heure actuelle, nous n'envisageons pas l'extradition. Nous nous concentrons sur les plaintes déposées aux Philippines», a déclaré le président philippin. Les autorités philippines n'ont pas indiqué si les Etats-Unis avaient réclamé l'extradition de M. Quiboloy, âgé d'au moins 74 ans, selon le Federal Bureau of Investigation (FBI).

«Damnation éternelle»

En novembre 2021, le ministère américain de la justice avait inculpé Apollo Quiboloy et deux autres hommes pour exploitation sexuelle de jeunes filles et jeunes femmes, âgées de 12 à 25 ans, entre 2002 et au moins 2018.

Selon l'acte d'accusation, le pasteur les avait fait venir aux Etats-Unis comme assistantes personnelles avant de les forcer à avoir des relations sexuelles avec lui sous peine d'une «damnation éternelle».

M. Quiboloy, dont la secte revendique des millions d'adeptes, est accusé de violences sexuelles contre des enfants, des adultes et de trafic d'êtres humains. Il est également recherché par les Etats-Unis pour transfert d'argent illicite et pour avoir fait venir illégalement des membres de la secte aux Etats-Unis. (ats)