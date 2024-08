Image: watson

La scientologie fait sa promo aux JO et ça inquiète

La sulfureuse organisation religieuse, considérée comme une secte en France, profite des Jeux olympiques pour promouvoir ses activités et, accuse-t-on, recruter de nouveaux adeptes.

La participation (supposée) de Tom Cruise à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris, prévue ce dimanche 11 août, ne fait pas que des heureux. C'est notamment le cas des activistes anti-sectes, pour lesquels «le simple fait d'évoquer la présence» de l'acteur est «une insulte aux victimes», «un très mauvais message», «une honte».

En cause, l'appartenance de la star hollywoodienne à l'Eglise de Scientologie. Tom Cruise est membre du sulfureux mouvement religieux depuis près de 40 ans et représente sans doute son visage le plus connu.

«Ça m’écœure», déclare auprès d’Enquêtes d’actu Lucas Le Gall, scientologue repenti et auteur d'un livre sur son expérience:

«C’est beaucoup de visibilité pour un mec qui fait la promotion des sectes. C’est insupportable, stop!» Lucas Le Gall

Considérée comme une religion aux Etats-Unis, la scientologie a été classée en France comme secte par plusieurs rapports parlementaires. Ses pratiques «présentent des risques de déstabilisation mentale, d’exigences financières exorbitantes, et de rupture avec l’environnement d’origine, notamment familial», rappelle la Miviludes, une agence du gouvernement français chargée de surveiller le phénomène des dérives sectaires.

«Les représentants de la scientologie proposent notamment de convertir des personnes à l’occasion d’un test de personnalité gratuit, de la diffusion de tracts ou de brochures, de conférences d’introduction gratuites.» La Miviludes

Promo de la scientologie

La présence de la scientologie aux Jeux ne se limite pas aux cascades potentielles de son ambassadeur star. Tout au long des JO, l'organisation a investi l'espace public, «profitant» de l'événement pour mener une vaste campagne de «promotion», dénonce la Miviludes.

Le tout nouveau siège parisien de la scientologie, inauguré en avril de cette année, est situé à un endroit on ne peut plus stratégique: à 300 mètres du Stade de France, où se déroulent de nombreuses épreuves, et où aura également lieu la cérémonie de clôture. De ce fait, le gros bâtiment voit défiler chaque jour des dizaines de milliers de spectateurs du monde entier, résume le Parisien. Lesquels sont invités à visiter les lieux par des membres de l'organisation.

Le siège de la scientologie à Paris, à deux pas du Stade de France. Image: www.imago-images.de

Ce choix de localisation n'est «pas anodin», déclarait la Miviludes au moment de l'ouverture. Elle s'inquiétait notamment du «risque d'opérations de tractage autour de grands événements sportifs». C'est exactement ce qu'il s'est passé.

700 000 brochures

Une vaste campagne de tractage a démarré peu avant le début des JO et s'est poursuivie depuis, alerte la Miviludes. Des nombreuses brochures, plus de 700 000 selon le Parisien, ont été distribuées dans les rues de Paris, auprès de particuliers, commerçants et pharmacies, ou glissées dans les boîtes aux lettres.

Portant le titre de «la vérité sur la drogue», elles contiennent des «informations factuelles sur les dangers» liés à ces substances, et invitent à contacter une association appelée «Non à la drogue, oui à la vie». D'imposants bus arborant les mêmes visuels ont été aperçus dans Paris, de même que des camions flanqués d’écrans diffusant des spots de l'organisation.

Apparemment, rien à voir avec la scientologie. Sauf que, comme l'indique la même brochure, l'association «Non à la drogue, oui à la vie» agit en partenariat avec la fondation américaine «Foundation for a Drug-Free World». Laquelle est «parrainée par l’Eglise de Scientologie et soutenue par les scientologues du monde entier», rappelle la Miviludes.

L'implication de la scientologie a été, d'ailleurs, confirmée par le vice-président de son bureau européen, Eric Roux. «L’Eglise parraine actuellement, avec l’aide de l’Association internationale des scientologistes, la plus grande campagne de prévention sur les dangers des drogues qui ait jamais été menée dans notre pays», affirme-t-il auprès du Parisien.

A Saint-Germain-des-Prés, mercredi 31 juillet. Image: X

Un mouvement en perte de vitesse

Parallèlement, une opération «portes ouvertes» se déroule sur le site du siège parisien de l'organisation. L’occasion, pour le mouvement, de mettre la main sur les noms et les coordonnées des visiteurs, invités à remplir un formulaire de renseignements sitôt entrés dans le hall d’exposition. Ils peuvent ensuite découvrir une présentation sur la scientologie et ses principes, guidés par des hôtes et des hôtesses d’accueil.

On peut se demander quel est l'objectif de ces manoeuvres. Pour Enquêtes d'actu, la réponse est très simple: la scientologie est «en perte de vitesse en France et a un objectif de reconquête», explique le média en ligne. «Elle met beaucoup de moyens pour enrôler de nouveaux adeptes.»

Elle pourrait en avoir besoin. Bien que la scientologie revendique entre 40 000 et 45 000 membres en France, d'autres sources estiment leur nombre réel à quelques centaines.