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Le bilan du séisme aux Philippines s'alourdit à 46 morts

KEYPIX - Residents pass by a collapsed structure after an earthquake in General Santos, Philippines on Monday, June 8, 2026. (KEYSTONE/AP Photo)
Plusieurs bâtiments se sont effondrés.Keystone

Le bilan du séisme aux Philippines s'alourdit à 46 morts

Le bilan du puissant séisme qui a secoué lundi le sud des Philippines ne cesse de s'alourdir. On déplore désormais 46 morts, alors que les secours continuent à chercher les disparus sous les décombres.
10.06.2026, 06:4410.06.2026, 06:44

La secousse de magnitude 7,8 qui s'est produite au large des côtes de Mindanao a provoqué l'effondrement de bâtiments et a déclenché des glissements de terrain dans une grande partie de l'île. L'agence nationale de gestion des catastrophes a porté le bilan à 45 morts mercredi et dénombre désormais 17 disparus.

Mais ce décompte n'inclut pas l'un des corps comptabilisés par le bureau de la protection civile. Un homme de 39 ans a été retrouvé sans vie sous les décombres.

Philippines: un puissant séisme fait au moins 35 morts

Plusieurs fortes répliques ont fait trembler la zone après la secousse initiale. Des centaines de séismes de moindre ampleur ont suivi.

La majorité des morts supplémentaires viennent de la province de Davao-Occidental. La plupart ont été tués dans des glissements de terrain ou lors de l'effondrement de bâtiments, a déclaré Rafaelito Alejandro, responsable de la défense civile, à la radio. (ats)

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