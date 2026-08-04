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Un coup de Trump et d'Israël? Le drame de Ceuta nourrit toutes les thèses

Médias et réseaux sociaux émettent avec plus ou moins de certitudes toutes sortes d'hypothèses pour tenter d'expliquer la ruée de 60 000 migrants la semaine dernière à Ceuta, enclave espagnole au Maroc. Selon l'agence AP, des publications virales, et non des réseaux de passeurs, seraient à l'origine de cet afflux sans précédent.

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Très vite il a fallu trouver des explications à l’inexplicable: comment près de 60 000 Marocains, des jeunes hommes, pour la plupart, ont-ils pu converger au même moment vers l’enclave espagnole de Ceuta, située au nord du Maroc? Le drame migratoire, qui a fait au moins 72 morts par noyade et dans des bousculades jeudi et vendredi derniers, a donné lieu à toutes sortes de théories et supputations.

Avant d’en venir aux dernières informations sur le sujet, voici deux thèses qui continuent de tourner dans une partie des médias comme sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, les ministres de l'intérieur des 27 pays membres de l'Union européenne étaient réunis ce mardi matin «en urgence» et en visioconférence pour tirer les leçons des événements de Ceuta.

Faire payer l’Espagne pour sa visite à Alger

En actionnant le levier migratoire, le royaume marocain aurait voulu donner une leçon au premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui s’est rendu le 20 juillet en visite à Alger pour rencontrer le président Abdelmadjid Tebboune, une première depuis 2020. Or, le Maroc et l’Algérie sont en guerre froide sur la question du Sahara occidental, dont la souveraineté est revendiquée par les indépendantistes saharaouis avec le soutien d’Alger.

Dans les faits, le Maroc affirme depuis 1975 sa souveraineté sur le Sahara occidental et veut la voir reconnue à l’international. C’est chose faite par les Etats-Unis, la France et l’Espagne, depuis 2022 dans ce dernier cas. Après un précédent afflux migratoire, en 2021, vers l’enclave de Melilla, cette reconnaissance espagnole avait été récompensée par le royaume alaouite, qui avait alors renforcé ses contrôles aux frontières de Ceuta et Melilla pour éviter leur franchissement par des migrants. La visite à Alger aurait été perçue comme un coup de canif dans le «contrat». Les médias espagnols ont évoqué ou repris à leur compte cette thèse de la «punition».

Vidéo: watson

Un coup d’Israël et de Trump

Pour mettre en difficulté le premier ministre socialiste Pedro Sanchez, connu pour son soutien appuyé aux Palestiniens et ses condamnations répétées d’Israël, le gouvernement Netanyahou, avec son allié Donald Trump, aurait fomenté un assaut migratoire vers Ceuta. Dans le but, par ailleurs, de déclencher une crise politique au sein de l’Union européenne.



A l’appui de cette thèse, relayée notamment par le site qatari Aljazeera, un tweet datant de 2019 de Yair Netanyahou, le fils du premier ministre israélien. Accompagné d’une carte de Ceuta et Melilla, ce tweet appelait entre les lignes à marcher en direction de ces deux enclaves:

«Chers Arabes et musulmans. Vous souhaitez libérer les territoires arabes et islamiques occupés? Voici un bon point de départ!»

Le tweet de 2019 de Yair Netanyahou

Citant le tweet de Yair Netanyahou, l’acteur espagnol Javier Bardem, soutien actif aux Palestiniens et ne cachant pas son hostilité à Israël, écrit sur ses réseaux:

«Nous ne savons pas qui a organisé cette crise (réd: l’afflux de migrants à Ceuta), mais nous savons qui bénéficie d’une Espagne affaiblie et déstabilisée: Israël et l’extrême droite occidentale, prompts à instrumentaliser la migration en arme contre les musulmans.»

La publication de Javier Bardem

Que sait-on des raisons de l’afflux massif?

Selon une enquête de l’agence Associated Press (AP) reprise par le site Euronews et qui n'évoque ni l'Algérie, ni Trump, ni Israël, ces sont des publications virales annonçant l'ouverture de la frontière espagnole à Ceuta, et non pas des réseaux criminels de passeurs, qui sont à l’origine de cette tentative d’exode massif vers l’enclave espagnole.

«Tout a commencé avec des publications sur Instagram qui laissaient entendre que la frontière entre l'Espagne et le Maroc était en train de s'ouvrir. Puis sont apparus des utilisateurs de Facebook qui suivaient les patrouilles des garde-côtes et des vidéos TikTok montrant par où nager. Au fil des publications et des commentaires, des milliers de Marocains se sont convaincus que l'Europe était soudain à portée de main.» AP sur Euronews

L'agence ajoute:

«En l'espace de quelques heures, les jeunes ont commencé à se diriger vers la frontière de l'enclave espagnole de Ceuta, dans le nord de l'Afrique. Des autobus bondés arrivaient dans la ville marocaine voisine de Fnideq. Les trains de banlieue se sont remplis. Les taxis aussi.» AP sur Euronews

Comme l’écrivait watson vendredi, une mauvaise interprétation d’un récent arrêt de la Cour suprême espagnole pourrait avoir amplifié le mouvement, rapporte AP. En juillet, la haute juridiction a statué qu’un migrant arrivé par la nage dans les enclaves de Ceuta et Melilla ne pourrait pas être remis directement aux autorités marocaines, contrairement à un migrant empruntant la voie terrestre. Sauf que, même une fois à Ceuta ou Mellila, les migrants sans visa ne peuvent pas rejoindre la métropole espagnole. Ils ne sont pas formellement dans l'espace Schengen de libre circulation.

Une question centrale toujours sans réponse

Une question demeure sans réponse au terme de l’enquête de l’agence de presse américaine, ce qui ne manquera pas de relancer les rumeurs:

«On ne sait pas qui se trouvait derrière les affirmations selon lesquelles la frontière était ouverte ni qui gérait nombre de ces comptes sur les réseaux sociaux, dont plusieurs ont été supprimés peu après les traversées. Associated Press a contacté plusieurs comptes, mais n'a reçu aucune réponse.» AP sur Euronews

Vendredi, le premier ministre Pedro Sanchez accusait les réseaux de trafic d’êtres humains d'être derrière cette soudaine poussée migratoire.

Des renseignements espagnols défaillants?

Le premier ministre, sous le feu des critiques dans son pays et en Europe, a déclaré que l’Espagne avait subi «une attaque, une violation de son intégrité territoriale», tout en remerciant le Maroc pour sa coopération» – le royaume a repris la quasi-totalité des 60 000 migrants.

Le sentiment partagé par la presse espagnole est que le gouvernement marocain ne pouvait ignorer le mouvement migratoire en préparation. Les renseignements espagnols n’auraient quant à eux pas été à la hauteur de la situation, en ignorant des alertes, ce que le ministre de l’intérieur a démenti, rapporte le site français L’Express.