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Un puissant séisme frappe les Philippines

Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le sud des Philippines, où trois personnes sont décédées et plusieurs bâtiments se sont effondrés. Une alerte au tsunami a été déclenchée dans le Pacifique.

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Un puissant séisme de magnitude 7,8 a fait au moins trois morts et provoqué l'effondrement de bâtiments dans le sud des Philippines, déclenchant une alerte au tsunami dans le Pacifique.

Des vidéos publiées sur Facebook, authentifiées par l'AFP, montrent un centre commercial abritant un fast-food de la chaîne Jollibee s'effondrer dans la province de General Santos, tandis qu'un bâtiment sur le campus d'une école locale s'est écroulé ailleurs.

«Un certain nombre de bâtiments se sont effondrés. Certaines maisons se sont également écroulées», a déclaré Robert Dagon, un responsable de la police de General Santos.

Le séisme s'est produit près des côtes de l'île de Mindanao à 07h37 (01h37 en Suisse), a rapporté l'institut géologique américain USGS. Sa profondeur a été évaluée à 55 kilomètres.

Alerte dans le Pacifique

Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique PTWC, basé à Hawaï, a averti que des vagues de tsunami étaient possibles «dans les trois prochaines heures» le long des côtes des Philippines, de l'Indonésie, de Taïwan et jusqu'au Japon.

Selon le PTWC, des vagues de 1 à 3 mètres au-dessus du niveau de la marée sont possibles sur les côtes des Philippines et de 0,3 à 1 mètre pour l'Indonésie et la Malaisie.

Le président philippin, Ferdinand Marcos, a suspendu les cours dans les zones affectées de Mindanao et a appelé les habitants des zones côtières à évacuer immédiatement. «Mettez-vous à l'abri sur un terrain plus élevé dès maintenant. N'attendez pas », a-t-il déclaré.

«Votre vie est plus importante que tout ce que vous laissez derrière vous» Ferdinand Marcos

En Indonésie voisine, l'agence de gestion des catastrophes a émis un ordre d'évacuation dans plusieurs zones des Célèbes, dans le nord de l'archipel, pour risque de tsunami. Le pays a levé l'alerte quelques heures plus tard.

L'agence météorologique japonaise (JMA) a émis de son côté un avis de tsunami le long de sa côte Pacifique, des îles septentrionales d'Okinawa jusqu'à l'est de Tokyo. Les vagues attendues au Japon devraient atteindre les côtes vers 11h30 locales (04h30 en Suisse) et ne pas dépasser un mètre.

Situées dans la «ceinture de feu du Pacifique», une zone d'activité sismique intense, les Philippines subissent quotidiennement des tremblements de terre. (ats)