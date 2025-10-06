en partie ensoleillé13°
Un pédophile suisse en fuite arrêté aux Philippines

Un Suisse a été arrêté pour pédophilie à l&#039;aéroport Ninoy Aquino, à Manille (image d&#039;archives).
Un Suisse a été arrêté pour pédophilie à l'aéroport Ninoy Aquino, à Manille (image d'archives).Image: www.imago-images.de

Un pédophile suisse en fuite arrêté aux Philippines

Arrêté à l'aéroport de Manille, le sexagénaire a déjà fait l'objet de deux condamnations en Suisse pour des délits sexuels contre des enfants. Une procédure pénale est toujours ouverte à son encontre en Argovie.
06.10.2025, 16:5306.10.2025, 16:53

Un Suisse de 66 ans a été arrêté à Manille avant de pouvoir s'envoler de la capitale philippine pour Bangkok. Selon les médias philippins, ce pédophile au casier judiciaire chargé a été arrêté fin septembre par des agents de l'immigration à l'aéroport international Ninoy Aquino.

Les services d'immigration philippins ont indiqué qu'une vérification a confirmé que cet homme avait déjà été condamné à deux reprises en Suisse pour des délits sexuels contre des enfants – pour possession et diffusion de matériel de pornographie enfantine.

Une sombre histoire d'abus sur enfants révélée en Suisse romande

En outre, une autre procédure pénale est en cours contre lui dans le canton d'Argovie pour des faits similaires. Il s'est toutefois enfui à l'étranger pendant l'enquête.

Selon les services d'immigration philippins, l'homme a séjourné environ trois semaines aux Philippines. De là, il aurait alors été à la recherche de victimes dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est.

L'ambassade suisse en contact

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé lundi l'arrestation d'un ressortissant suisse aux Philippines. L'ambassade suisse compétente est en contact avec les autorités locales et apporte son soutien au ressortissant suisse dans le cadre de la protection consulaire.

Pour des raisons de protection des données et de la personnalité, aucune autre information ne peut être fournie, a-t-il été ajouté. (jzs/ats)

Il neige en Afrique du Sud et les animaux n'y croient pas leurs yeux
Video: watson
