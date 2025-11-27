dégagé
On en sait plus sur le tireur de Washington

Selon les médias américains, le suspect serait arrivé aux Etats-Unis pendant le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Et Donald Trump est furax.
Selon les médias américains, le suspect serait arrivé aux Etats-Unis pendant le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Et Donald Trump est furax.image: getty

L’homme qui a tenté d’abattre deux soldats de la Garde nationale, mercredi soir, à deux pas de la Maison-Blanche, serait un ressortissant afghan de 29 ans. Pour Donald Trump, c’est «un crime contre l’humanité» et Joe Biden est dans son collimateur.
27.11.2025, 05:0127.11.2025, 06:09

Mercredi soir, un homme posté en embuscade a soudain pris d’assaut des militaires de la Garde nationale américaine, non loin de la Maison-Blanche. Annoncés morts dans la foulée, il s’avère que les victimes sont vivantes, mais dans un «état critique», selon la maire de Washington, Muriel E. Bowser.

L'auteur présumé, lui aussi sérieusement blessé durant la fusillade, a été identifié quelques heures plus tard comme étant un ressortissant afghan, «entré aux Etats-Unis en 2021 et ayant résidé à un moment donné dans l'Etat», selon le Washington Post, qui cite «plusieurs sources proches de l'enquête ayant requis l'anonymat pour pouvoir évoquer des informations sensibles».

«Deux sources internes ont indiqué qu'il s'agissait d’un homme connu sous le nom de Rahmanullah Lakanwal»
Le Washington Post

De son côté, le New York Post assure que le suspect serait arrivé aux Etats-Unis pendant le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, après avoir servi à leurs côtés. Un retrait ordonné à l’époque par le président Joe Biden.

Depuis, près de 100 000 Afghans ont été autorisés à entrer dans pays pour prétendre à des visas d'immigrant spéciaux, dans le cadre des programmes Operation Allies Refuge. Toujours selon le tabloïd conservateur, Rahmanullah Lakanwal serait en «situation irrégulière aux Etats-Unis».

Selon les derniers éléments de l’enquête, le jeune homme aurait agi seul.

La guerre politique avant
la moindre information

Donald Trump, JD Vance, mais également les militants MAGA de premières lignes, ont sauté sur l’occasion pour accuser les démocrates de tous les maux, alors que le mobile du tireur n’est pas encore connu.

Donald Trump, depuis Mar-a-Lago mercredi soir.Vidéo: YouTube/The White House

Le président des Etats-Unis, alors en week-end avant l’heure, à Mar-a-Lago et à l’occasion Thanksgiving, accuse ses ennemis politiques pour ce qu’il considère comme un «crime contre notre nation tout entière. C’était un crime contre l’humanité».

Et Joe Biden en prend forcément pour son grade:

«Cet homme a été transporté par avion par l’administration Biden en septembre 2021, lors de ces vols tristement célèbres dont tout le monde parlait»
Donald Trump
«Son statut a été prolongé en vertu d’une loi signée par le président Biden, un président désastreux, le pire de l’histoire de notre pays»
Toujours Donald Trump

En fin de soirée (heure américaine), et vu le profil du tireur présumé, Donald Trump a notamment annoncé vouloir «procéder à un examen complet des ressortissants afghans admis aux Etats-Unis sous l'administration Biden».

Enfin, comme le précise The Atlantic, «dans les rapports de police actuellement disponibles, ni slogans de gauche, ni chants djihadistes, ni mention d'une guerre américaine quelconque» n’apparaissent. Autrement dit, pendant que le clan MAGA est occupé à pointer des responsables politiques potentiels, personne ne connaît encore les motivations du suspect.

On rappelle que, depuis cet été, le président Trump a déployé la Garde nationale dans une série de grandes villes démocrates pour, selon lui, «lutter contre la criminalité».

(fv)

Thèmes
