en partie ensoleillé-3°
DE | FR
burger
International
Politique

Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive

Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump

Figure de la droite radicale et fidèle alliée de l’ancien président, l’élue de Géorgie quittera la Chambre des représentants en janvier 2026.
22.11.2025, 08:1222.11.2025, 08:12
FILE - Rep. Marjorie Taylor Greene, R-Ga., speaks before Republican presidential nominee former President Donald Trump at a campaign event at the Cobb Energy Performing Arts Centre, Oct. 15, 2024, in ...
Marjorie Taylor Greene, républicaine de Géorgie, s'exprimait devant le président Donald Trump.Keystone

Marjorie Taylor Greene a annoncé vendredi qu'elle démissionnait de son siège à la Chambre des représentants. L'ancienne alliée de Donald Trump et figure de la droite radicale avait ouvertement critiqué la gestion de l'affaire Epstein par le président américain.

«Je démissionnerai de mes fonctions le 5 janvier 2026»
L'élue de Géorgie
«Défendre les femmes américaines qui ont été violées à l'âge de 14 ans, victimes de trafic et exploitées par des hommes riches et puissants ne devrait pas m'exposer à être qualifiée de traître et être menacée par le président des Etats-Unis, pour lequel je me suis battue».

Dans une vidéo publiée en ligne, elle a également déclaré, entre autres, qu'elle avait «toujours été méprisée à Washington et ne s'était jamais intégrée».

Donald Trump a rompu publiquement avec cette alliée de longue date et figure du mouvement MAGA (Make America Great Again), la qualifiant de «Marjorie 'La Traître' Greene» et «Maggie 'la Dingue'», après des critiques de l'élue sur sa gestion de l'affaire Epstein, du nom du financier new-yorkais mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.

La position de Donald Trump, qui a fréquenté le financier, sur cette affaire a semé la division dans le camp républicain, habituellement loyal.

Accusée d'être une «traîtresse» par Trump cette puissante Maga riposte

Après s'y être longtemps opposé, Donald Trump a promulgué une loi qui contraint son gouvernement à rendre public l'ensemble des documents dans l'affaire Epstein.

Le flou demeure cependant sur l'étendue des révélations à attendre.

Le président américain a toujours démenti avoir connaissance du comportement criminel de celui avec qui il fut proche avant de se brouiller dans les années 2000, affirmant que leur dispute avait eu lieu des années avant que ces crimes n'éclatent au grand jour. (dal/afp)

Thèmes
Alligator Alcatraz, la nouvelle prison hardcore de Trump en Floride
1 / 12
Alligator Alcatraz, la nouvelle prison hardcore de Trump en Floride

Donald Trump a inauguré ce nouveau centre de détention pour migrants sans papiers le 1er juillet, en présence du gouverneur de Floride Ron DeSantis.
source: reuters / evelyn hockstein
partager sur Facebookpartager sur X
-Trump s'en prend à une journaliste d'ABC News
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette Tesla a le «taux de défauts le plus mauvais depuis 10 ans»
La Model Y de Tesla ne passe vraiment pas auprès du service des automobiles allemand. Ce dernier a élaboré une longue liste de défauts sur cette électrique qui est pourtant un best-seller mondial.
On trouve difficilement plus cartésien que les spécialistes des expertises du Service des automobiles allemand. Parmi leurs tâches: relever les défauts, réaliser une contre-expertise et, surtout, tenter de garder la tête froide. Peu de choses semblent avoir le don de les déstabiliser, hormis la Tesla Model Y.
L’article