Steve Witkoff, émissaire de Trump, a donné des conseils à Moscou. Keystone

«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump

Bloomberg a publié la retranscription d'un échange entre Steve Witkoff et un conseiller de Vladimir Poutine dans lequel l'émissaire donne des conseils sur la manière de traiter avec Donald Trump. Des révélations qui font polémique au sein des Républicains.



Steve Witkoff, émissaire spécial de Donald Trump, a donné des conseils à un conseiller de Vladimir Poutine sur la manière d'introduire auprès du président américain un plan de règlement du conflit en Ukraine, selon une conversation téléphonique révélée mardi par Bloomberg.

«Cette histoire prouve une chose: l'émissaire spécial Witkoff parle à des responsables à la fois en Russie et en Ukraine presque chaque jour pour obtenir la paix, ce qui est exactement ce pour quoi le président Trump l'a nommé», a réagi le directeur de communication de la Maison Blanche Steven Cheung, dans une déclaration transmise à l'AFP.

Steven Cheung Keystone

Le président américain a lui aussi pris la défense de son émissaire spécial, qui doit rencontrer le président russe la semaine prochaine à Moscou. Tout en indiquant n'avoir pas entendu la conversation en question, Donald Trump a jugé qu'il s'agissait d'une technique de négociation «standard».

Avant la visite de Zelensky

L'agence de presse américaine Bloomberg a publié la retranscription d'un échange du 14 octobre entre l'ancien homme d'affaires et Iouri Ouchakov, conseiller diplomatique du président russe, dans lequel est évoqué un futur plan de règlement du conflit, inspiré de celui annoncé peu auparavant pour mettre fin à la guerre à Gaza. Selon ce document, Steve Witkoff suggère un appel téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, lors duquel ce dernier «féliciterait le président (américain) pour ce succès».

L'émissaire spécial américain, selon la même source, conseille que cet échange ait lieu avant une visite à la Maison Blanche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, prévue le 17 octobre. «J'ai dit au président que vous, que la Fédération de Russie a toujours voulu un accord de paix. C'est ce que je crois», déclare aussi Steve Witkoff, selon cette retranscription, en évoquant «un projet de paix en vingt points, comme nous avons fait pour Gaza».

«Il le félicitera, il dira que Trump est vraiment un homme de paix», convient son interlocuteur russe, faisant référence à Vladimir Poutine. «Bon, de vous à moi, je sais ce qu'il faudra pour conclure un plan de paix: Donetsk et un échange de territoire quelque part», dit encore Steve Witkoff, en référence à la région de l'est de l'Ukraine réclamée par la Russie.

«C'est ce que fait un négociateur», a jugé Donald Trump, parlant d'une «technique standard de négociation», quand il a été interrogé sur ces révélations mardi.

Le rôle de Kirill Dmitriev

Un appel téléphonique entre Donald Trump et son homologue russe a eu lieu le 16 octobre 2025, juste avant la visite de Volodymyr Zelensky. Le président américain a assuré que «de grands progrès» avaient été faits lors de cette conversation. Peu auparavant, il se disait «très déçu» par le président russe.

Le 21 novembre, les Etats-Unis ont proposé un plan de paix pour l'Ukraine jugé très favorable à la Russie. Il a depuis été amendé, pour parvenir à une nouvelle version «significativement meilleure» pour Kiev.

Bloomberg a aussi publié la retranscription d'une autre conversation, entre Iouri Ouchakov et un émissaire du Kremlin pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, très impliqué dans les discussions avec des responsables américains. L'échange a eu lieu le 29 octobre selon l'agence américaine, qui la retranscrit en anglais et dans sa version originale, en russe.

Kirill Dmitriev Image: Imago

«Je pense que nous allons faire ce papier à propos de notre position, et je vais le faire circuler de manière informelle», déclare Kirill Dmitriev. «Je ne pense pas qu'ils prendront exactement notre version mais au moins ce sera aussi proche que possible», poursuit-il, dans ce qui semble être une référence à des responsables américains.

Le site Axios a rapporté que Kirill Dmitriev avait passé trois jours avec Steve Witkoff et d'autres responsables américains à Miami (Floride, sud), du 24 au 26 octobre.

Polémique chez les Républicains

Ces révélations sur Steve Witkoff ont suscité de vives critiques chez les députés américains. Même au sein du camp républicain, certains ne considèrent plus l'émissaire comme un diplomate fiable.

Sur X, le membre du Congrès Brian Fitzpatrick a ainsi déclaré qu'il s'agissait d'un «énorme problème» et exigé la fin des «canaux secrets». L'élu républicain et ancien militaire Don Bacon est pour sa part allé bien plus loin:

«Il est évident que Witkoff est totalement du côté des Russes» Don Bacon

Et de poursuivre: «On ne peut pas lui faire confiance pour mener ces négociations. Un agent payé par la Russie ferait-il moins bien que lui? Il devrait être licencié.» (jzs avec afp)