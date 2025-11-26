Auchan est l'un des détaillants les plus populaires de France. Image: Keystone

Ces célèbres supermarchés français vont disparaître

Les Suisses faisant leurs courses en France risquent d'être surpris prochainement, surtout s'ils ont l'habitude de se rendre dans les magasins Auchan. Les supermarchés du distributeur vont passer sous les enseignes Intermarché et Netto d'ici à fin 2026.

Plus de «Suisse»

Auchan Retail a lancé un projet d’envergure visant à transformer son réseau de supermarchés en France. D'ici la fin de l’année 2026, 261 magasins Auchan en propre et 33 magasins franchisés, représentant un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d'euros, seront progressivement convertis sous les enseignes Intermarché et Netto, marques du Groupement Mousquetaires.

En ce sens, le distributeur a annoncé la création d'une «entité juridique dédiée» pour superviser cette transition, dont le nom n’a pas encore été révélé, comme le rapporte Le Monde. Cette nouvelle structure gérera les magasins en franchise, ce qui permettra à Auchan de se recentrer sur ses autres activités, nommément les hypermarchés et les drives.

Une décision hautement stratégique

Ce choix stratégique vise à alléger les coûts d'exploitation d’Auchan tout en s'appuyant sur le dynamisme d’Intermarché, un acteur en forte croissance. L’opération devrait également permettre à Intermarché de gagner «2 points de part de marché» d'après les calculs de Guillaume Darrasse, directeur général d’Auchan Retail.

De quoi permettre à Thierry Cotillard, président du Groupement Mousquetaires, d'atteindre son objectif et d’approcher les 20% de part de marché en France d'ici 2028.

Ce gain viendrait renforcer la position d'Intermarché face à des leaders comme Carrefour et Leclerc, et améliorer la capacité du groupe à négocier avec les fournisseurs.

Darrasse précise cependant ne pas avoir de «projet de bascule en franchise des magasins» au sens où ils seraient totalement indépendants du groupe, avec une gestion autonome de leur activité. Traduction: les employés resteront sous la coupe d'Auchan, mais dépendront de la nouvelle entité qui sera créée.

Employés et syndicats très inquiets

Toutefois, cette transition n’est pas sans conséquences pour les quelque 11 400 salariés concernés par ce changement. Comme le rapporte Le Monde, les syndicats ont exprimé de vives inquiétudes quant à l'impact social de cette décision.

Le fait que les employés soient transférés vers une nouvelle structure crée un climat d'incertitude sur leurs conditions de travail et leurs droits sociaux. Certains craignent que les salariés ne perdent leur emploi.

Une inquiétude compréhensible, quand on sait que, depuis son arrivée en avril 2024, Darrasse a adopté une approche pragmatique ayant impliqué la fermeture de magasins déficitaires, la fusion de services d'appui et une réorganisation des hypermarchés. Le 5 novembre 2024, la suppression de 2389 postes était annoncée.

Franck Martinaud, délégué Force ouvrière d’Auchan Retail France, raconte au Monde:

«La direction nous a présenté le projet comme une chance pour les salariés. C’est difficile à entendre. Les salariés sont très inquiets, car ils vont perdre leurs acquis sociaux et du pouvoir d’achat en étant transférés dans une autre société. Et, peut-être, à terme, leur emploi.»

(ysc)