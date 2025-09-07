Le magnifique cadrage depuis Prague, à l'occasion de la «lune de sang» de dimanche soir. Keystone

Eclipse: La «lune de sang» a séduit en Suisse et à travers le monde

Voici de magnifiques images de l'éclipse qui a «illuminé» le ciel dimanche.

Plus de «International»

L'éclipse a été magnifique, et le ciel clément a permis aux observateurs et aux photographes à travers le monde d'en rapporter de beaux souvenirs.

En Suisse, on a pu en profiter, comme ici à Orpund (BE) Keystone

Durant la phase d'éclipse totale, la Lune n'apparaît pas noire comme on pourrait s'y attendre, mais rougeoyante. Ce phénomène est appelé «lune de sang».

Pas mal, la vue depuis Goumoens-la-Ville (VD) Keystone

A Bottens (VD) également, le photographe s'est donné de la peine Keystone

Contrairement à une éclipse solaire qui a lieu uniquement lors d'une phase de nouvelle lune, une éclipse lunaire se produit seulement lors d'une phase de pleine lune.

A Genève, c'était également impressionnant Keystone

Ici depuis Rawalpindi, au Pakistan Keystone

Au moment de l'éclipse, la Terre s'intercale entre la Lune et le Soleil. Lorsque les trois corps célestes se retrouvent exactement sur une même ligne, la Lune plonge alors dans l'ombre de la Terre et s'assombrit.

Dans un parc de Moscou, les badauds ont pu voir la lune se lever Keystone

Et à Saint-Pétersbourg, c'était magnifique Keystone

Le filtrage des rayons du Soleil par l'atmosphère terrestre explique cette teinte sanguine. Seules les couleurs les plus chaudes du spectre de la lumière, celles dont les longueurs d'onde sont les plus longues, parviennent jusqu'à la Lune sans être déviées par l'atmosphère.

Avec ou sans téléscope, à Beyrouth, on a également pu voir la lune de sang Keystone

Selon la nébulosité de l'atmosphère, la Lune va pouvoir prendre une couleur allant du rouge foncé à l'orange clair.

En Ukraine également, le phénomène était visible grâce à un ciel dégagé Keystone

La Terre se retrouve chaque mois entre la Lune et le Soleil, mais le plus souvent l'alignement n'est pas parfait. Les rayons du Soleil passent alors au-dessus ou en dessous de la Terre et parviennent jusqu'à la Lune. (joe/ats)