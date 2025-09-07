brouillard14°
Pleine lune

Eclipse: La «lune de sang» a séduit en Suisse et à travers le monde

epa12360792 The &#039;Blood Moon&#039; is seen during a total eclipse event over the city center in Prague, Czech Republic, 07 September 2025. Lunar eclipses, the opposite of solar eclipses, happen wh ...
Le magnifique cadrage depuis Prague, à l'occasion de la «lune de sang» de dimanche soir.Keystone

Eclipse: La «lune de sang» a séduit en Suisse et à travers le monde

Voici de magnifiques images de l'éclipse qui a «illuminé» le ciel dimanche.
07.09.2025, 23:0207.09.2025, 23:13
L'éclipse a été magnifique, et le ciel clément a permis aux observateurs et aux photographes à travers le monde d'en rapporter de beaux souvenirs.

En Suisse, on a pu en profiter, comme ici à Orpund (BE)

A lunar eclipse on the Blood Moon as seen from Orpund, Switzerland, Sunday, September 7, 2025. (KEYSTONE/Julie Lovens)
Keystone

Durant la phase d'éclipse totale, la Lune n'apparaît pas noire comme on pourrait s'y attendre, mais rougeoyante. Ce phénomène est appelé «lune de sang».

Pas mal, la vue depuis Goumoens-la-Ville (VD)

The lunar eclipse, blood moon, is pictured next to the water tower in Goumoens-la-Ville, Switzerland, Sunday, September 7, 2025 (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Keystone

A Bottens (VD) également, le photographe s'est donné de la peine

The blood moon rises behind the cross and rooster of two churches steeple during a total lunar eclipse, in Bottens, Switzerland, Sunday, September 7, 2025.(KEYSTONE/Laurent Gillieron)
Keystone

Contrairement à une éclipse solaire qui a lieu uniquement lors d'une phase de nouvelle lune, une éclipse lunaire se produit seulement lors d'une phase de pleine lune.

A Genève, c'était également impressionnant

epa12360743 The Blood Moon is seen behind the lighthouse at the Bains des Paquis during a total lunar eclipse in the sky over of Geneva, Switzerland, 07 September 2025. EPA/SALVATORE DI NOLFI
Keystone

Ici depuis Rawalpindi, au Pakistan

The moon appears red during a total lunar eclipse known as the blood moon seen from Rawalpindi, Pakistan, Sunday, Sept. 7, 2025. (AP Photo/Anjum Naveed) Pakistan Lunar Eclipse
Keystone

Au moment de l'éclipse, la Terre s'intercale entre la Lune et le Soleil. Lorsque les trois corps célestes se retrouvent exactement sur une même ligne, la Lune plonge alors dans l'ombre de la Terre et s'assombrit.

Dans un parc de Moscou, les badauds ont pu voir la lune se lever

A partial lunar eclipse is seen over the Floating Bridge as people enjoy a warm autumn evening at Zaryadye park in Moscow, Sunday, Sept. 7, 2025. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) Russia Lunar Eclip ...
Keystone

Et à Saint-Pétersbourg, c'était magnifique

The full moon rises behind a sculpture of a chariot at the Palace Square for a total lunar eclipse in St. Petersburg, Russia, Sunday, Sept. 7, 2025. (AP Photo/Dmitri Lovetsky) APTOPIX Russia Lunar Ecl ...
Keystone

Le filtrage des rayons du Soleil par l'atmosphère terrestre explique cette teinte sanguine. Seules les couleurs les plus chaudes du spectre de la lumière, celles dont les longueurs d'onde sont les plus longues, parviennent jusqu'à la Lune sans être déviées par l'atmosphère.

Avec ou sans téléscope, à Beyrouth, on a également pu voir la lune de sang

People gather to look through a telescope during a lunar eclipse in downtown Beirut, Sunday, Sept. 7, 2025. (AP Photo/Hussein Malla) Lebanon Lunar Eclipse
Keystone

Selon la nébulosité de l'atmosphère, la Lune va pouvoir prendre une couleur allant du rouge foncé à l'orange clair.

En Ukraine également, le phénomène était visible grâce à un ciel dégagé

epa12360661 The &#039;Blood Moon&#039; is seen during a lunar eclipse event in Kyiv, Ukraine, 07 September 2025. Lunar eclipses, the opposite of solar eclipses, happen when the Earth is positioned bet ...
Keystone

La Terre se retrouve chaque mois entre la Lune et le Soleil, mais le plus souvent l'alignement n'est pas parfait. Les rayons du Soleil passent alors au-dessus ou en dessous de la Terre et parviennent jusqu'à la Lune. (joe/ats)

