Eclipse: La «lune de sang» a séduit en Suisse et à travers le monde

Le magnifique cadrage depuis Prague, à l'occasion de la «lune de sang» de dimanche soir.Keystone
Voici de magnifiques images de l'éclipse qui a «illuminé» le ciel dimanche.
07.09.2025, 23:0207.09.2025, 23:13
L'éclipse a été magnifique, et le ciel clément a permis aux observateurs et aux photographes à travers le monde d'en rapporter de beaux souvenirs.
En Suisse, on a pu en profiter, comme ici à Orpund (BE)
Keystone
Durant la phase d'éclipse totale, la Lune n'apparaît pas noire comme on pourrait s'y attendre, mais rougeoyante. Ce phénomène est appelé «lune de sang».
Pas mal, la vue depuis Goumoens-la-Ville (VD)
Keystone
A Bottens (VD) également, le photographe s'est donné de la peine
Keystone
Contrairement à une éclipse solaire qui a lieu uniquement lors d'une phase de nouvelle lune, une éclipse lunaire se produit seulement lors d'une phase de pleine lune.
A Genève, c'était également impressionnant
Keystone
Ici depuis Rawalpindi, au Pakistan
Keystone
Au moment de l'éclipse, la Terre s'intercale entre la Lune et le Soleil. Lorsque les trois corps célestes se retrouvent exactement sur une même ligne, la Lune plonge alors dans l'ombre de la Terre et s'assombrit.
Dans un parc de Moscou, les badauds ont pu voir la lune se lever
Keystone
Et à Saint-Pétersbourg, c'était magnifique
Keystone
Le filtrage des rayons du Soleil par l'atmosphère terrestre explique cette teinte sanguine. Seules les couleurs les plus chaudes du spectre de la lumière, celles dont les longueurs d'onde sont les plus longues, parviennent jusqu'à la Lune sans être déviées par l'atmosphère.
Avec ou sans téléscope, à Beyrouth, on a également pu voir la lune de sang
Keystone
Selon la nébulosité de l'atmosphère, la Lune va pouvoir prendre une couleur allant du rouge foncé à l'orange clair.
En Ukraine également, le phénomène était visible grâce à un ciel dégagé
Keystone
La Terre se retrouve chaque mois entre la Lune et le Soleil, mais le plus souvent l'alignement n'est pas parfait. Les rayons du Soleil passent alors au-dessus ou en dessous de la Terre et parviennent jusqu'à la Lune. (joe/ats)
