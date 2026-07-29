Corps de bébés retrouvés en France: la mère placée en garde à vue

Son compagnon est à l'origine de la découverte des corps. Keystone

Corps de bébés retrouvés en France: la mère en garde à vue

La mère de cinq bébés découverts morts dans un appartement d'Orange, en France, a été placée en garde à vue mercredi, a indiqué le parquet de Carpentras. Les ossements de quatre nourrissons et le corps d'un nouveau-né avaient été retrouvés le logement que la femme occupait avec son compagnon.

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«Le parquet de Carpentras s'est dessaisi au profit de celui d'Avignon», a ajouté le parquet, revenant sur une information du journal Le Parisien. Une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte.

Selon le quotidien La Provence, la mère âgée de 32 ans a été interpellée mercredi à sa sortie d'hôpital et placée en garde à vue à Avignon. Elle avait été hospitalisée après avoir accouché dimanche à domicile d'un bébé en bonne santé.

Son compagnon est à l'origine de la découverte des corps. «Troublé par la découverte, une nouvelle fois très tardive, de la grossesse de sa compagne», il avait entrepris «des recherches» à leur domicile et découvert «ce qui s'apparentait à des restes humains», avait indiqué mardi le parquet de Carpentras.

Le couple, qui a deux autres enfants, vit au deuxième étage d'un immeuble ancien du centre d'Orange. Le parquet a saisi l'aide sociale à l'enfance pour les deux aînés de la famille «afin que leurs services procèdent à une évaluation très rapide de leur situation» et a ordonné le placement provisoire du garçon né dimanche en vue de la saisine d'un juge des enfants.

Dans la plus grave affaire française d'infanticide, Dominique Cottrez, une ancienne aide-soignante a tué huit nouveau-nés dont les corps ont été découverts en 2010, enterrés dans le jardin de ses parents et dans son propre garage. Elle avait été condamnée en 2015, alors âgée de 51 ans, à neuf ans d'emprisonnement. (sda/ats/afp)