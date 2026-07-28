La porte de l'appartement, à Orange (F), avec les scellés de la police. Image: AFP

Elle accouche: cinq bébés morts retrouvés chez elle

Les corps sans vie de cinq nourrissons ont été retrouvés au domicile d'une famille à Orange (F). La mère avait donné la naissance la veille à un enfant en bonne santé.

Plus de «International»

Les corps de cinq bébés morts ont été retrouvés dans un appartement du centre historique d'Orange, dans le Vaucluse, au domicile d'une famille dont la femme a accouché lundi d'un bébé en bonne santé.

C'est au deuxième étage d'un immeuble ancien, à deux pas du théâtre antique, que les dépouilles ont été découvertes. Mardi matin, des vélos et des trottinettes sont rangés devant la porte de l'appartement, où des scellés de la police indiquent: «meurtre sur mineur (...)».

Une source proche de l'enquête a indiqué à l'AFP que la femme a accouché lundi d'un bébé en bonne santé. Son conjoint, qui l'avait amenée à l'hôpital pour des maux de ventre selon la même source, n'avait pas connaissance de sa grossesse. Les propos confus de l'homme, évoquant d'autres dénis de grossesse possibles, auraient amené la police à fouiller le domicile du couple lundi soir.

Ils ont alors découvert les restes de cinq nouveau-nés, selon des sources concordantes, dans des cartons. Un voisin, Philippe Constant, a indiqué à l'AFP avoir été réveillé vers 23h00 lundi par la police qui a sonné chez lui, cherchant l'appartement du couple, une photo de la mère de famille à la main. Il a aussi vu arriver des effectifs de police scientifique «tout en blanc, avec des masques et des appareils photos».

Les homicides répétés de bébés ne sont pas rares

Un autre voisin, vivant dans la ruelle adjacente, Florent Jean, décrit «des gens charmants», d'une trentaine d'années, arrivés depuis deux ans environ dans l'immeuble et qui avaient deux enfants scolarisés à l'école élémentaire du quartier. Lundi, il a vu venir les pompiers pour la mère de famille : «Je me suis dit : "Elle est enceinte? C'est pas possible". Elle était toute mince».

Selon lui, la femme «allait chercher les enfants le midi à l'école pour manger», et l'homme «allait travailler le matin et revenait le soir», «des gens normaux, quoi». Contacté par l'AFP, le parquet de Carpentras n'a pas souhaité communiquer dans l'immédiat.

Les cas d'homicides répétés de bébés à la naissance ne sont pas rares, parfois marqués par une altération du discernement de la mère ou le déni de grossesses restées inconnues de l'entourage. Dans le Vaucluse, une mère de famille de Bedoin, près du Mont-Ventoux, a été condamnée en mars à 25 ans de prison pour la mort de deux de ses nourrissons, qu'elle avait placés au congélateur.

En février, une femme de 50 ans a été arrêtée après la découverte de deux bébés dans son congélateur en Haute-Saône. Dans la plus grave affaire française d'infanticide, Dominique Cottrez, une ancienne aide-soignante a tué huit nouveau-nés dont les corps ont été découverts en 2010, enterrés dans le jardin de ses parents et dans son propre garage. Elle avait été condamnée en 2015, alors âgée de 51 ans, à neuf ans d'emprisonnement.

Les jurés de la cour d'assises de Douai (Nord) avaient retenu une altération du discernement chez cette femme déjà mère de deux enfants, (jzs/ats/afp)