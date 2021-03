International

Condamnation d’un jeune manifestant âgé de 16 ans. Scandale à Hong Kong



Image: AP

Un adolescent hongkongais de 16 ans est devenu mercredi la plus jeune personne à plaider coupable pour avoir pris part à des émeutes, lors des manifestations pro-démocratie, qui ont secoué la ville en 2019. Il avait 14 ans au moment des faits.

Devant le tribunal, il a reconnu avoir jeté un cocktail Molotov en direction de la police. Face à lui, le juge a décidé d’envoyer le garçon dans un centre fermé, représentant une alternative à la prison. La durée de sa détention devrait se situer entre un et six mois.

«Le tribunal doit trouver un juste équilibre entre défendre les intérêts de la société et aider les jeunes délinquants», a déclaré le juge, Ernest Lin.

Plus de 10'000 personnes ont été arrêtées en relation avec les immenses manifestations qui ont secoué la ville pendant plus de six mois en 2019. Parmi elles, environ 40% d'étudiants.

Depuis, Pékin a entrepris une reprise en main musclée du territoire semi-autonome, notamment en imposant une loi sur la sécurité nationale qui considère toute dissidence comme étant hors-la-loi. (ats/afp)