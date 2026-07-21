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Deux touristes américains agressés au couteau en Grèce

Tourists wearing hats stand in front of the 5th century B.C. Parthenon temple on the Acropolis hill during a heat wave in Athens, Friday, July 25, 2025. (AP Photo/Petros Giannakouris) Greece Heat Wave ...
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Deux touristes américains agressés au couteau en Grèce

Un couple de touristes a été agressé au couteau à l'entrée de l'Acropole à Athènes mardi matin. Ils ont été hospitalisés.
21.07.2026, 10:1621.07.2026, 10:16

Un couple de touristes américains d'origine grecque a été victime d'une agression au couteau à l'entrée du site archéologique de l'Acropole à Athènes mardi matin, a indiqué la police grecque. Les médias ont évoqué le geste d'un déséquilibré.

Selon la police grecque, un homme a attaqué au couteau ce couple vers 08h05, blessant légèrement à la main la femme, tandis que l'homme a été plus grièvement touché à la jambe. Tous deux ont été hospitalisés, rapporte l'agence de presse grecque Ana.

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Des policiers motorisés sont arrivés rapidement sur les lieux, ont posé un garrot à l'homme pour arrêter l'hémorragie et immobilisé l'attaquant qui a ensuite été arrêté, précise Ana.

D'après les médias grecs, l'auteur de l'agression, un Grec d'une soixantaine d'années, semble avoir des problèmes psychologiques. (ats)

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