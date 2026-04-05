Cinq morts dans des attaques jihadistes contre la police

Des jihadistes ont mené samedi deux attaques dans le nord-est du Nigeria, visant un poste de police et un camp de déplacés. Cinq personnes ont été tuées, dont quatre policiers, dans un contexte de recrudescence des violences dans la région.

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Une voiture de police au Nigeria. Keystone

Des jihadistes ont attaqué samedi un poste de police dans le nord-est du Nigeria, faisant quatre morts, et ont pris pour cible un camp de déplacés, tuant une cinquième personne, a annoncé la police, en pleine recrudescence de la violence jihadiste.

Selon la police, «des terroristes soupçonnés d'appartenir à Boko Haram/Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) ont attaqué le quartier général de la police divisionnaire de Nganzai dans le but de prendre le contrôle de la ville», située à moins de 100 kilomètres au nord de Maiduguri, la capitale de l'Etat de Borno.

Les policiers «ont confronté les assaillants dans un violent échange de tirs», a déclaré le porte-parole de la police dans un communiqué, mais:

«Quatre membres des forces de police ont été tués»

Un autre groupe de djihadistes a pris pour cible un poste de sécurité à l'entrée d'un camp accueillant des personnes déplacées à Damasak, près de la frontière avec le Niger. Ils ont tué un membre des volontaires de sécurité locaux et incendié une vingtaine de maisons au toit de chaume, selon la police.

Lors de ces deux attaques, la police et les volontaires civils ont «réagi rapidement et repoussé les assaillants», a déclaré la police dans un communiqué.

Depuis 2009, les attaques jihadistes dans le nord-est du Nigeria, perpétrées principalement par Boko Haram et le groupe jihadiste rival, Iswap, ont fait plus de 40.000 morts et environ deux millions de déplacés, selon l'ONU.

Il y a un peu plus de deux semaines, trois kamikazes avaient frappé un marché très fréquenté et d'autres quartiers de Maiduguri, tuant au moins 23 personnes, une des attaques les plus meurtrières que la ville ait connue depuis des années. (dal/ats/afp)