Le projet monumental de Trump franchit une étape clé

Donald Trump a obtenu un feu vert important pour son arche monumentale, malgré des recours judiciaires et une vive opposition politique.

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Une commission d'art où siègent des alliés du président américain Donald Trump a approuvé jeudi l'architecture de l'arche colossale que ce dernier veut faire construire à Washington, et qui fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires.

La Commission des beaux-arts, dont le conseil d'administration a été limogé l'année dernière et entièrement remplacé par la Maison Blanche, a voté à l'unanimité pour la construction de l'arche de 76 mètres de haut, qui sera surmonté de grandes statues dorées représentant un ange et des aigles.

Voici le gigantesque monument que Trump veut construire à Washington. Keystone

Cette arche, que Donald Trump espère construire à l'extérieur du cimetière national d'Arlington, en Virginie, est l'un des divers projets de construction menés par le milliardaire pour laisser son empreinte sur la capitale américaine.

Le républicain affirme que cette arche sera la plus grande au monde et plus haute que l'Arc de Triomphe de Paris, qui mesure 50 mètres.

Mais le projet, tout comme sa salle de bal au sein de la Maison Blanche, est largement critiqué, le président américain n'ayant pas demandé l'autorisation du Congrès, comme le veut la procédure. Donald Trump a assuré jeudi:

«On n'a pas besoin du Congrès»

Un problème pour les vétérans américains

Plusieurs groupes et associations, dont des anciens combattants de la guerre du Vietnam, ont lancé des poursuites judiciaires visant à faire annuler le projet, assurant que la construction viendrait obstruer la vue depuis le cimetière militaire d'Arlington.

Des centaines de milliers d'anciens combattants sont enterrés dans ce site consacré.



La Commission des beaux-arts a été créée par le Congrès en 1910 et est constituée d'architectes et d'urbanistes. Elle conseille le gouvernement sur l'architecture et la préservation des bâtiments de Washington. Un autre groupe, également contrôlé par des alliés de Donald Trump, doit étudier le projet le 4 juin prochain. (jah/ats)