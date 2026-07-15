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Grenoble: Un homme tué par balle à une terrasse de bar

Un homme tué par balle à une terrasse de bar à Grenoble

Un homme connu de la justice a été abattu mardi soir en pleine terrasse d’un bar, au cœur de Grenoble. Les enquêteurs privilégient la piste d’un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants. (ill ...
La guerre des gangs aurait fait une nouvelle victime à Grenoble.Image: imago
Un homme connu de la justice a été abattu mardi soir en pleine terrasse d’un bar, au cœur de Grenoble. Les enquêteurs privilégient la piste d’un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants.
15.07.2026, 14:5415.07.2026, 14:54

Un quinquagénaire «très défavorablement connu» de la justice a été tué par balle mardi soir alors qu'il se trouvait à la terrasse d'un bar de Grenoble, en France, a indiqué mercredi la police. Celle-ci privilégie l'hypothèse d'un règlement de comptes.

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Visé par des tireurs vers 22h00, la victime, connue «entre autres pour des faits liés aux stupéfiants», a été blessée au bras et au thorax. Elle n'a pu être ranimée et est décédée une demi-heure plus tard, ont indiqué deux sources policières, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Huit douilles de gros calibre ont été retrouvées sur les lieux, au centre-ville de Grenoble. L'hypothèse d'un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants est privilégiée à ce stade. Les guerres de gangs qui font rage à Grenoble et sa banlieue pour le contrôle des points de revente de stupéfiants ont fait 11 morts depuis début décembre 2025. (mbr/afp)

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