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Mondial 2026: tentative de cambriolage chez Lamine Yamal

epa13111574 Lamine Yamal of Spain during half-time in the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, USA, 14 July 2026. EPA/SAM WASSON
Lamine Yamal, lors de la demi-finale contre la France mardi à Dallas.Image: EPA

Des individus cagoulés se sont introduits chez Lamine Yamal

Une tentative de cambriolage a eu lieu au domicile de la star espagnole, à Barcelone, quelques heures après sa victoire en Coupe du monde contre la France.
15.07.2026, 13:4515.07.2026, 13:45

Une tentative de cambriolage a eu lieu tôt mercredi matin dans la maison de Lamine Yamal, quelques heures après la victoire 2-0 de l'Espagne contre la France en demi-finale du Mondial 2026, ont annoncé la police et la presse catalane.

«Il y a eu une tentative» de cambriolage «dans une habitation d'Esplugues de Llobregat», en banlieue de Barcelone, a indiqué à l'AFP un porte-parole des Mossos d'Esquadra, la police catalane, précisant ne pas être en mesure de divulguer l'identité du propriétaire pour des raisons de protection de la vie privée.

«Faire le procès de Deschamps est complètement ridicule»

Selon le quotidien catalan La Vanguardia, il s'agit du domicile de Lamine Yamal. Deux personnes cagoulées ont escaladé le mur de la propriété, mais, surprises par la sécurité privée, elles ont pris la fuite, a détaillé le journal.

Un autre «vol avec violence»

Cette tentative de cambriolage a eu lieu mercredi à l'aube, plusieurs heures après la fin du match qui a vu le triomphe de la Roja sur les Bleus grâce, en partie, à un penalty provoqué par Lamine Yamal qui a ouvert la voie aux Espagnols vers la victoire. La propriété de Lamine Yamal est connue pour avoir appartenu à l'ancien footballeur Gerard Piqué et à la chanteuse colombienne Shakira, à l'époque où ils étaient en couple et vivaient à Barcelone, a précisé La Vanguardia.

La police catalane a également indiqué enquêter sur un autre «vol avec violence» commis dans une autre maison d'Esplugues de Llobregat, proche de celle de Lamine Yamal. Les cambriolages aux domiciles de footballeurs, surtout à Madrid, ne sont pas rares.

«Triste à pleurer»: la presse française dézingue les Bleus

Ces dernières années, des stars comme Karim Benzema, Rodrygo et Dani Carvajal en ont été victimes. (jzs/ats/afp)

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