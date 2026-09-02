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Explosion près de la gare d’Augsbourg: plusieurs blessés

Explosion près d'une gare allemande: deux ados blessés

Une explosion est survenu ce mercredi près de la gare d’Augsbourg, en Allemagne. Le secteur est bouclé.
02.09.2026, 07:3602.09.2026, 09:18

Un objet non identifié a explosé près de la gare d’Augsbourg, en Allemagne. Plusieurs personnes auraient été blessées.

L’objet en question aurait explosé dans un couloir de la gare centrale, rapporte Bild. Un porte-parole de la police a confirmé au média qu’une intervention était en cours. La gare est totalement fermée.

Gare d&#039;Augsbourg, en Allemagne
La gare d’AugsbourgImage: Imago

Selon l’Augsburger Allgemeine, l’explosion se serait produite vers 5 heures dans le couloir d'une banque du secteur. Plusieurs personnes auraient subi un traumatisme sonore. Leur nombre était d’abord incertain, avant que le journal ne fasse état de deux personnes légèrement blessées. Il s'agirait de deux adolescents de 17 et 18 ans.

Selon la police, des vitres ont volé en éclats. On ignore encore si le bâtiment a subi d’autres dégâts.

La police demande au public d'éviter le secteur. Selon les autorités, le trafic ferroviaire est totalement interrompu. Plusieurs routes sont également fermées. (vro/con/trad.jzs)

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