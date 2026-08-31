Edouard Balladur, ici en 1995 (d), est décédé ce lundi à l'âge de 97 ans. Image: AP

L'ancien Premier ministre français Edouard Balladur est décédé

L'homme politique fut le dernier Premier ministre de François Mitterrand de mars 1993 à mai 1995. Il était également ami, puis rival, de Jacques Chirac. Il s'est éteint à l'âge de 97 ans.

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L'ancien Premier ministre français Edouard Balladur est décédé lundi à Paris à l'âge de 97 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. «Une messe sera donnée dans la stricte intimité familiale», a-t-on ajouté de même source, sans plus de précision.

Edouard Balladur fut le dernier Premier ministre de François Mitterrand, de mars 1993 à mai 1995. Il restera dans l'histoire politique comme «l'ami de trente ans» de Jacques Chirac, devenu son rival lors de la féroce campagne présidentielle de 1995 qui mettra un terme à ses ambitions.

Réactions politiques

«Il était un homme d'État, à l'esprit réformateur et restera une référence pour beaucoup d'hommes et de femmes de sa famille politique», a réagi sur X le Premier ministre Sébastien Lecornu.

«Cherchant à convaincre et jamais à séduire, il était de ces hommes politiques qui se font une haute opinion des électeurs parce qu'ils se font une noble idée de la France», a salué de son côté le patron de LR Bruno Retailleau.

Entré à 35 ans au cabinet de Georges Pompidou alors Premier ministre du général de Gaulle, Edouard Balladur participe en 1968 aux côtés de Jacques Chirac aux accords de Grenelle.

Il suit son mentor à l'Élysée comme secrétaire général adjoint, puis secrétaire général de la présidence. Puis Jacques Chirac, devenu président du RPR, vient le chercher pour le ramener à la politique dans les années 80.

Division de la droite

En 1988, François Mitterrand est réélu pour son second mandat et la droite perd les législatives. Elle tient sa revanche cinq ans plus tard aux législatives de 1993, contraignant le président socialiste à une nouvelle cohabitation.

Chef de la droite, Jacques Chirac n'a aucune envie de retourner à Matignon et laisse Édouard Balladur s'y installer. Ce dernier devient un Premier ministre populaire. Fort du soutien d'une majorité de l'opinion et du clan Pasqua (dont Nicolas Sarkozy, jeune ministre du budget), il se déclare en janvier 1995 candidat à la présidentielle.

Longtemps donné largement en tête du premier tour, il voit son avance fondre au fil des semaines et Jacques Chirac est finalement élu au second tour face au socialiste Lionel Jospin.

Cet échec sonnera le glas de ses ambitions nationales et cette bataille fratricide entre les deux amis «de trente ans» – l'expression est de Chirac – va durablement diviser la droite.

Retiré de la vie politique, Edouard Balladur est par la suite mis en cause pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle, grâce à des rétrocommissions sur des contrats d'armement avec le Pakistan. Il est relaxé par la Cour de justice de la République en 2021, mais pas son ex-ministre de la défense, François Léotard, aujourd'hui décédé, qui est condamné à deux de prison avec sursis. (ag/afp)