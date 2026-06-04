L'interprète de «Casser la voix» et «Place des grands hommes» est visé par au moins quatre enquêtes pour viols. Image: www.imago-images.de

Nouveau revers pour Patrick Bruel

Les cinq dernières représentations à Paris de la pièce de théâtre dans laquelle joue le comédien et chanteur Patrick Bruel, visé par plusieurs enquêtes pour viol, ont été annulées.

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La nouvelle a été annoncée jeudi par la direction du théâtre, au lendemain d'une nouvelle action de militantes féministes.

Cette décision a été prise «en accord avec les comédiens», a écrit l'équipe du théâtre Édouard VII dans un message sur son site, à l'attention des spectateurs ayant réservé leurs places pour l'une de ses représentations, initialement prévues jusqu'à dimanche.

Mercredi soir, la représentation de «Deuxième partie» avait déjà été annulée, ont indiqué dans la matinée à l'AFP l'attaché de presse de la pièce et une source policière.

Peu avant, une dizaine de militantes du collectif féministe «Nous Toutes» avaient manifesté devant les lieux avec des pancartes, en scandant «Bruel violeur!» ou «Pas de scène pour les agresseurs!», selon un journaliste de l'AFP présent sur place. Quelques vifs échanges avec des spectateurs avaient eu lieu devant le théâtre.



Au moins quatre enquêtes

Certaines militantes avaient ensuite assisté à la sortie des spectateurs, qui étaient entrés dans la salle pour s'installer peu avant, a témoigné jeudi auprès de l'AFP Marine, membre de «Nous Toutes» et qui participait à cette action.

La même pièce de théâtre avait aussi été perturbée le 28 mai: pendant la représentation, trois militantes de ce collectif, portant un masque à l'effigie du chanteur et comédien, avaient crié dans la salle «Bruel! Violeur!», entraînant l'allumage des lumières et l'intervention de la sécurité, qui les avait évacuées.

L'interprète de «Casser la voix» et «Place des grands hommes» est visé par au moins quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique. Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.



Plusieurs concerts maintenus

Sous pression, la star de 67 ans a annoncé vendredi l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans les festivals. Il s'est aussi retiré de la troupe des Enfoirés.

Ses trois dates à Montréal ont été annulées par l'organisateur local. Mais plusieurs autres concerts restent à ce stade maintenus à l'automne. (sda/ats/afp)