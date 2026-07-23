Depuis l'arrivée de Kyriakos Mitsotakis au pouvoir en 2019, la Grèce a fortement investi dans la modernisation de ses forces armées. Keystone

La Grèce lance un programme d'armements de 4,2 milliards d'euros

La Grèce va investir 4,2 milliards d'euros dans son armée, soit 3% de son PIB. Une montée en puissance motivée par les tensions persistantes avec la Turquie.

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La Grèce a lancé jeudi un programme d'armement de 4,2 milliards d'euros comprenant l'acquisition pour quelque trois milliards d'euros d'un bouclier de défense aérienne et antimissile auprès d'Israël, selon une source ministérielle à l'AFP.

Ce «bouclier d'Achille a été approuvé lors d'une réunion du conseil gouvernemental de la Défense et des Affaires étrangères d'un budget de 3 milliards euros acheté à Israël», a indiqué cette source au sein du ministère grec de la Défense.

Le programme comprend aussi l'acquisition d'avions de transport C-390 Millennium, de drones Heron, de missiles destinés aux hélicoptères Apache mais aussi des embarcations furtives Victa destinées aux opérations spéciales, ainsi que des systèmes sonar pour les frégates, selon un document du ministère consulté par l'AFP.

Le «bouclier d'Achille» est un système intégré de défense aérienne et antimissile multicouche reposant sur plusieurs systèmes interconnectés destinés à protéger le territoire grec contre les drones, les avions, les missiles de croisière et les missiles balistiques.

Plus que l'objectif de l'Otan

La Grèce consacre 3% de son produit intérieur brut (PIB) à la défense, soit un objectif supérieur à celui de 2% fixé par l'Otan, évoquant les tensions avec son voisin et rival historique, la Turquie, membre également de l'Otan.

En avril 2025, face aux défis grandissants pour la sécurité de l'Europe, le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis avait lancé une refonte de son armée étalée sur 12 ans et présentée comme la plus importante de son histoire moderne d'un budget d'environ 25 milliards d'euros.

Depuis l'arrivée de Kyriakos Mitsotakis au pouvoir en 2019, la Grèce a fortement investi dans la modernisation de ses forces armées, notamment à travers l'acquisition de frégates françaises Belharra et d'avions de combat Rafale. Athènes a également signé un accord portant sur l'acquisition de 20 avions de combat F-35 de fabrication américaine. (ats/blg/afp/svp)