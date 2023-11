Une explosion suspecte à la frontière américaine met le FBI en alerte

Le bureau du FBI situé à Buffalo, près de New York, enquête sur l'explosion d'un véhicule à la frontière avec le Canada.

Le bureau du FBI à Buffalo, près de New York, enquête sur l'explosion d'un véhicule ayant provoqué mercredi la fermeture d'un pont et de trois postes-frontières entre les Etats-Unis et le Canada.

La cause de l'explosion n'a pas été déterminée. Le bureau local du FBI à Buffalo, là où se trouvent les chutes du Niagara, a indiqué dans un message sur X, que l'agence coordonnait l'enquête sur l'explosion avec les forces de l'ordre locales.

Les autres points de passage entre les deux pays sont toujours ouverts, mais avec un niveau d'alerte renforcé, selon un porte-parole du bureau du gouverneur. Les aéroports et les installations ferroviaires de la région ont également augmenté le niveau de sécurité, comme le rapporte le New York Times.

Des chiens détecteurs d'explosifs et des patrouilles de police supplémentaires ont été mis en place, et des contrôles supplémentaires ont été déployés à l'aéroport international de Buffalo Niagara. Il y a quatre points d'entrée entre le Canada et les Etats-Unis. (jch)

Développement suit.