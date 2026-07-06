Un meurtre atroce bouleverse l'Australie (photo d'illustration). Image: www.imago-images.de

Soupçons de cannibalisme après le meurtre d'un enfant en Australie

Une Australienne de 32 ans est soupçonnée d'avoir tué un enfant. La police examine apparemment aussi des indices de cannibalisme.

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Une affaire de meurtre effroyable secoue l'Australie: dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, un garçon de 4 ans a été retrouvé mort et grièvement blessé dans un appartement le week-end dernier. Une femme de 32 ans, qui connaissait le garçon, a été inculpée de meurtre dans un contexte de violence domestique.

C'est ce qu'a rapporté notamment la chaîne australienne ABC, citant la police. Selon ces informations, des sources policières ont par ailleurs confirmé un autre détail macabre: un soupçon de cannibalisme fait également partie de l'enquête.

Un épouvantable crime

La police a découvert le corps du garçon samedi dernier. Vers 16h40, une femme se serait présentée au poste de police de la localité de Wyong (sud-est), sur la Central Coast, à environ 90 kilomètres au nord de Sydney. Elle aurait fait, en entrant au poste, des allusions à des actes de cannibalisme, ont rapporté plusieurs médias australiens. Les policiers auraient alors engagé un contrôle du bien-être de l'enfant.

Selon les enquêteurs, l'enfant présentait de graves blessures aux bras et était vraisemblablement mort depuis un certain temps déjà. La femme de 32 ans a été arrêtée et inculpée.

Le responsable de l'enquête, Chad Gillies, a évoqué dimanche, lors d'une conférence de presse, une «scène extrêmement bouleversante». La police n'a pas confirmé si des indices de cannibalisme avaient été trouvés sur les lieux du crime. Chad Gillies n'a pas non plus souhaité fournir davantage de précisions sur la nature des blessures de l'enfant ni sur l'identité de la prévenue. Il a indiqué:

«Ma priorité, actuellement, est de travailler avec les enquêteurs de la police criminelle pour comprendre exactement ce qui s'est passé et pourquoi c'est arrivé.»

Les autorités étaient en contact avec la famille

La police a confirmé, selon ABC, que la femme était connue des services de police. Elle et le garçon vivaient ensemble dans l'appartement. Chad Gillies a précisé:

«Il existe un lien familial avec l'enfant… la femme de 32 ans et le garçon de 4 ans vivaient ensemble dans l'appartement et, pour autant que je sache, personne d'autre n'habitait ce logement.»

On ignore pour l'heure si la suspecte présumée est la mère de l'enfant. L'affaire devrait être portée devant la justice en septembre. (t-online)