Une jeune femme enlevée par la DZ Mafia à Strasbourg

Une femme de 25 ans a été enlevée fin mars à Strasbourg. Ses trois ravisseurs se réclament de la DZ Mafia, une organisation criminelle marseillaise.

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La DZ mafia brasse des sommes gigantesques grâce à la drogue. Keystone / photo prétexte

Une source policière française a révélé mardi l'arrestation de deux individus impliqués dans cette affaire.

La victime a été contrainte de monter dans un véhicule le 31 mars vers 15 heures. Elle a été ligotée par trois personnes qui réclamaient une rançon, a précisé la source, confirmant en partie des informations du journal Les Dernières nouvelles d'Alsace.

Ciblée pour ses fréquentations

Selon le quotidien régional, les deux suspects, venus «spécialement de Marseille pour faire leurs preuves et intégrer les rangs» de la DZ Mafia, ont été mis en examen début avril pour enlèvement, séquestration et menaces de mort.

Ils sont soupçonnés d'avoir «ciblé» la jeune femme «pour ses fréquentations». Ils auraient tenté d'obtenir 600 000 euros de la part d'un de ses amis, un homme établi à Dubaï ayant «fait fortune dans la cryptomonnaie».

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La victime, dont ils auraient menacé de couper un doigt, a finalement été retrouvée saine et sauve, ligotée dans une camionnette dans une forêt du sud de Strasbourg, selon les médias. Contacté, le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy, chargée de l'affaire, n'a pas répondu dans l'immédiat. (ats)