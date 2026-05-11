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France: Une fusillade fait 2 morts et 3 blessés

A French Police car patrols in Paris, France, Thursday, Sept. 8, 2022. A French police officer is in custody after shooting to death a driver who failed to obey an order to stopin the southern French ...
Les tensions étaient fortes à Nice (sud-est) depuis plusieurs jours, avec une série de tirs et d'incidents dans plusieurs quartiers de la ville, liés au trafic de stupéfiants et qui avaient fait un blessé (image d'illustration).Image: AP

Une fusillade liée au trafic de drogue fait 2 morts en France

À Nice, une fusillade liée au narcotrafic a fait lundi deux morts et trois blessés, selon les autorités.
11.05.2026, 18:2411.05.2026, 18:24

Deux personnes ont été tuées et trois blessées lundi lors d'une fusillade dans la ville française de Nice, sur la côte d'Azur, en lien avec le narcotrafic qui monte en puissance dans le pays, selon les autorités.

Le bilan a été annoncé par le procureur de la République Damien Martinelli. Ces violences ont eu lieu dans un quartier sensible, régulièrement marqué par des violences pour le contrôle de points de deal et qui a déjà été endeuillé ces dernières années, avec de nombreuses victimes collatérales.

Les tensions étaient fortes à Nice (sud-est) depuis plusieurs jours, avec une série de tirs et d'incidents dans plusieurs quartiers de la ville, liés au trafic de stupéfiants et qui avaient fait un blessé.

Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria

«La guerre contre le narcotrafic ne peut pas se solder par une défaite de la République», a réagi sur le réseau social X le maire de Nice, Eric Ciotti (UDR), parti allié au Rassemblement national (extrême droite). «Nice attend une réaction à la hauteur, notamment en matière d'effectifs, qui font cruellement défaut à notre ville depuis des années».

Précédents

Le 4 octobre au soir, des assaillants à bord d'une voiture avaient ouvert le feu apparemment au hasard sur une place du quartier, provoquant la mort d'un père de famille tchétchène de 57 ans et d'un Niçois de 20 ans, ni l'un ni l'autre lié au trafic de drogue.

En juillet 2024, sept personnes d'une même famille, dont trois enfants et un adolescent, avaient péri dans un incendie criminel visant un autre étage sur fond de trafic de drogues.

Un ado suspecté de fomenter un acte terroriste arrêté

Dimanche, le préfet des Alpes-Maritimes (sud-est), Laurent Hottiaux, avait annoncé avoir demandé «un renforcement significatif des effectifs de police sur les secteurs concernés afin de rétablir pleinement la sécurité».

Face à la montée en puissance du narcotrafic en France, le gouvernement a pris des mesures comme l'installation de quartiers ultra-sécurisés dans les prisons, ainsi que la création d'un parquet spécialisé, le parquet anti-criminalité organisée (Pnaco), qui pilote depuis janvier les investigations les plus complexes liées au narcotrafic. (sda/ats)

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Poutine se ficherait de récupérer les prisonniers de guerre russes
Selon l’Ukraine, Kiev doit parfois forcer la main de Moscou pour que la Russie doit reprenne ses propres ressortissants lors d’échanges de prisonniers. Un groupe fait toutefois figure d’exception.
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