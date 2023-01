Une dangereuse chasse au trésor nazi agite les Pays-Bas

Une carte vieille de près de 80 ans sur un possible trésor nazi dans le village d'Ommeren: La police met en garde les chasseurs de trésors contre les mines. Image: dpa

Depuis des jours, des gens cherchent dans le village néerlandais d'Ommeren un prétendu trésor nazi qui y serait caché. La police met désormais clairement en garde les chasseurs de trésors contre un vrai danger.

Une carte vieille de près de 80 ans a déclenché une fièvre de la chasse au trésor aux Pays-Bas. Dans le village d'Ommeren, dans le sud-est du pays, près de la frontière allemande, des chasseurs de trésor venus de tout le pays creusent depuis des jours à la recherche d'un trésor nazi prétendument caché là.

Un seul problème (et de taille): la police craint que les aventuriers ne tombent sur des mines que les Allemands auraient enterrées à l'époque pour protéger leur magot. Mais, d'ailleurs, de quoi parle-t-on?

Des soldats allemands auraient enterré, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au pied de trois peupliers, quatre caisses remplies de bijoux et de pièces de monnaie. Les Archives nationales ont publié le croquis de la cachette ainsi que le dossier complet de cette curieuse affaire.

Comment les nazis se seraient emparés de ces biens? Tout aurait commencé lors d'un raid aérien en 1944. Une banque d'Arnhem aurait été touchée et un coffre-fort ouvert. Son contenu: de l'or, des diamants, des bijoux, des boîtes à musique, des pièces de monnaie. Les archives nationales estiment qu'il pourrait valoir plusieurs millions d'euros.

L'Allemand Helmut Sonder de Baden-Baden avait déclaré, en 1946 qu'il avait trouvé les bijoux avec des camarades. Les soldats auraient alors caché le trésor dans des caisses de munition et enterré au printemps 1945.

Les autorités néerlandaises ont ordonné, dès 1946, une recherche du prétendu trésor, comme le montre le dossier. En vain. On fit alors appel à Sonder pour indiquer l'endroit. Le 22 juin 1947, il a lui-même plongé sa bêche dans la terre près des peupliers, mais n'a rien trouvé d'autre que de la terre. Il soupçonnait son ancien adjudant-chef d'être revenu en secret et d'avoir déterré le magot. Une chasse à l'homme internationale pour le débusquer n'a, toutefois, pas abouti.

Les historiens et les autorités doutent que les bijoux se trouvent à Ommeren, d'autant plus que personne n'a déclaré leur perte en près de 80 ans. Mais cela ne décourage pas les chercheurs de trésors amateurs. Pas plus que le fait que le paysage soit désormais très différent. En tout cas, les trois peupliers ne sont plus là. La police prévient toutefois qu'il est interdit de creuser et de chercher avec des détecteurs de métaux en raison de la crainte de mines.