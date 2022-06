Aux Etats-Unis, des militants d'extrême droite menacent des policiers

A Coeur d'Alene, dans l'Idaho, des militants d'extrême droite, qui ont été arrêtés, viennent d'au moins onze Etats américains. Image: sda

Dans une ville de l'Etat de l'Idaho, un commissariat local a reçu, depuis samedi, environ 150 appels d'interlocuteurs anonymes. Un appel injurieux a même été reçu de la... Norvège.

Des policiers d'une ville du nord-ouest des Etats-Unis ont reçu des menaces de mort après l'arrestation de 31 militants d'extrême droite, accusés de vouloir perpétrer des violences lors d'une marche des fiertés.

Ils étaient équipés de boucliers, de protège-tibias et d'autres équipements anti-émeutes dont au moins une grenade fumigène. Ils ont été inculpés pour tentative d'organisation de violences Le chef de la police locale.

Les militants, liés selon la police au groupe nationaliste «Patriot Front», ont été interceptés samedi à Coeur d'Alene, dans l'Idaho, après l'appel d'un riverain signalant «ce qui ressemblait à une petite armée» d'hommes masqués entassés dans un camion, a indiqué lundi le chef de la police locale.

«Ils nous ont crié et hurlé dessus»

«Ils nous ont crié et hurlé dessus» et «ont proféré des menaces de mort contre moi-même et d'autres policiers pour avoir simplement fait notre travail», a expliqué le chef de la police. Il a imputé ces menaces à «des groupes haineux extérieurs» à la ville, l'un des appels ayant même été passé depuis la Norvège.

Le responsable policier s'est dit surpris du «degré de préparation» et de «l'équipement» des militants:

«Il a été immédiatement très clair que c'était un groupe d'émeutiers avec des intentions malveillantes»

Les hommes arrêtés viennent d'au moins onze Etats américains, a-t-il précisé, indiquant n'avoir encore jamais eu affaire au groupe «Patriot Front» dans l'Idaho. Cette région montagneuse du nord-ouest de l'Idaho a été longtemps associée au groupe néo-nazi «Aryan Nations», qui espérait y fonder un territoire exclusivement peuplé de personnes blanches et a commis de nombreux crimes violents dans tout le pays. (ats/jch)