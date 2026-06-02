Trump ne craint pas l’apparition d’un nouveau «cinglé»

Donald Trump a annoncé qu'il assisterait au grand gala annuel de la presse à Washington, interrompu fin avril par une fusillade.

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Donald Trump a annoncé qu'il assisterait au grand gala annuel de la presse à Washington, interrompu fin avril par une fusillade et reprogrammé mardi au 24 juillet par l'Association des correspondants à la Maison Blanche (WHCA).

Ce dîner avait tourné court le 25 avril lorsqu'un homme armé, aujourd'hui inculpé pour tentative d'assassinat du président américain, avait tenté de s'introduire dans la salle.

En annonçant mardi sur son réseau Truth Social qu'il avait accepté une invitation à participer au gala de la presse, il a écrit qu'il l'avait accueillie comme «une très bonne nouvelle car nous ne pouvons pas laisser des cinglés changer notre mode de vie».

Auparavant, la présidente de la WHCA avait indiqué dans un communiqué que le gala de juillet serait «plus intime» et que le dispositif de sécurité serait «nettement renforcé.»

«Cette reprogrammation n'a pas été automatique. C'est une décision que les dirigeants de la WHCA ont prise après mûre réflexion et en tenant compte de l'avis de nos membres» Weijia Jiang, qui travaille pour la chaîne CBS.

«Nous ne permettrons pas qu'un acte de violence ait le dernier mot, particulièrement en cette année où notre pays célèbre ses 250 ans», a-t-elle encore dit.

Cole Allen, 31 ans, est inculpé de quatre chefs, dont tentative d'assassinat du président des Etats-Unis et agression d'un agent fédéral au moyen d'une arme mortelle. Il a plaidé non coupable. Le 25 avril, il avait tenté de forcer un contrôle de sécurité à l'entrée d'une salle d'un hôtel où se tenait le gala annuel de la WHCA, auquel assistait Donald Trump.

Des tirs avaient éclaté, bouleversant le dîner annuel du gratin de la politique et des médias washingtoniens, dont les centaines d'invités en smoking et robe longue avaient dû se coucher à terre entre les tables à nappe blanche de l'immense salle de bal de l'hôtel. (ats/fv)