Ce vol de la Rega fait le buzz, mais «n’a rien d’exceptionnel»
La séquence a été capturée par l’objectif de Philipp Pipo Boppart. Plusieurs fois interviewé par les médias, ce Suisse est une véritable personnalité dans le petit monde des passionnés d’hélicoptères. Fan absolu de la Rega, il est devenu un influenceur dédié à la Garde aérienne suisse de sauvetage, filmant régulièrement les allées et venues des appareils dans le ciel.
Il y a quelques jours, l’une de ses vidéos a (très) largement dépassé son propre réseau pour atteindre plusieurs dizaines de millions de vues, grâce aux partages et aux commentaires d’internautes du monde entier.
Sur cette séquence, on peut assister à l’atterrissage d’un appareil à Saint-Gall. Avant de se poser, le pilote effectue un virage qui va impressionner toute la planète. Quelques secondes suffiront pour que la toile soit prise d’une véritable frénésie.
Si la manœuvre est réalisée avec brio, watson s’est demandé si elle était si extraordinaire que le disent les internautes subjugués. Par email, la Rega avoue d’abord être «ravie que le savoir-faire de nos équipages fascine autant de personnes».
Son porte-parole, David Suchet, explique ensuite que «derrière chaque mission se cachent une formation intensive, des entraînements réguliers et une collaboration étroite de l’ensemble de l’équipage».
Mais qu’en est-il de l’aspect spectaculaire de cet atterrissage?
Revoir l’atterrissage en entier:
Et, bien sûr, la Rega n’a pas pour mission d’impressionner le chaland les réseaux sociaux, car la «sécurité des patients, des équipages et des tiers constitue à tout moment la priorité absolue».
Comment a réagi le pilote en question en découvrant qu’il fait le buzz? A-t-il une formation ou une expérience militaire, comme le prétendent de nombreux internautes sous les vidéos partagées depuis quelques jours? Nous avons posé ces questions au porte-parole de la Rega, mais nous n’en saurons pas plus.