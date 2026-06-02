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Cet hélicoptère suisse fait le buzz: la Rega répond

Vidéo: youtube

Ce vol de la Rega fait le buzz, mais «n’a rien d’exceptionnel»

Plusieurs dizaines de millions d’internautes à travers le monde sont restés scotchés devant cette vidéo d’un hélicoptère suisse qui atterrit à Saint-Gall. La Rega, «ravie de susciter l’intérêt», répond à watson.
02.06.2026, 18:5302.06.2026, 19:04
Fred Valet
Fred Valet

La séquence a été capturée par l’objectif de Philipp Pipo Boppart. Plusieurs fois interviewé par les médias, ce Suisse est une véritable personnalité dans le petit monde des passionnés d’hélicoptères. Fan absolu de la Rega, il est devenu un influenceur dédié à la Garde aérienne suisse de sauvetage, filmant régulièrement les allées et venues des appareils dans le ciel.

Il y a quelques jours, l’une de ses vidéos a (très) largement dépassé son propre réseau pour atteindre plusieurs dizaines de millions de vues, grâce aux partages et aux commentaires d’internautes du monde entier.

Sur cette séquence, on peut assister à l’atterrissage d’un appareil à Saint-Gall. Avant de se poser, le pilote effectue un virage qui va impressionner toute la planète. Quelques secondes suffiront pour que la toile soit prise d’une véritable frénésie.

«Juste au moment où je croyais que l'hélicoptère allait s'écraser, sans savoir que le pilote était simplement en train de faire le malin»
«C’est la chose la plus impressionnante que j’ai vue aujourd’hui»
«C’est fou ce qu’il vient de faire! La classe ces Suisses!»
«Ce pilote est un pro de l’aviation militaire, ce n’est pas possible autrement»
On a suivi des Romands en pleine «guerre gastronomique»

Si la manœuvre est réalisée avec brio, watson s’est demandé si elle était si extraordinaire que le disent les internautes subjugués. Par email, la Rega avoue d’abord être «ravie que le savoir-faire de nos équipages fascine autant de personnes».

Son porte-parole, David Suchet, explique ensuite que «derrière chaque mission se cachent une formation intensive, des entraînements réguliers et une collaboration étroite de l’ensemble de l’équipage».

Mais qu’en est-il de l’aspect spectaculaire de cet atterrissage?

«L’atterrissage filmé peut sembler spectaculaire pour les non-initiés, mais il répond aux standards professionnels de la Rega et n’a, en ce sens, rien d’exceptionnel»
David Suchet, porte-parole de la Rega

Revoir l’atterrissage en entier:

Vidéo: youtube

Et, bien sûr, la Rega n’a pas pour mission d’impressionner le chaland les réseaux sociaux, car la «sécurité des patients, des équipages et des tiers constitue à tout moment la priorité absolue».

Comment a réagi le pilote en question en découvrant qu’il fait le buzz? A-t-il une formation ou une expérience militaire, comme le prétendent de nombreux internautes sous les vidéos partagées depuis quelques jours? Nous avons posé ces questions au porte-parole de la Rega, mais nous n’en saurons pas plus.

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C'est le plus beau film suisse que vous verrez cette année
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Lorsqu’on évoque le cinéma suisse, les clichés ont la vie dure. Entre le film social ou humanitaire et la comédie familiale alémanique, peu d’œuvres bénéficient de la visibilité qu’elles méritent et finissent souvent boudées par le public. Pourtant, il y a autant de cinémas qu’il y a de cinéastes, et parmi eux se distingue un artiste singulier: Germinal Roaux.
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